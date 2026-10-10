Una propuesta legislativa pretende que ingresos de la minería se direccionen al desarrollo ovino

Un proyecto legislativo plantea la creación de un fondo provincial para financiar la actividad ovina con el 15% de los recursos que Río Negro recibe por regalías mineras. Esos recursos se orientarán a fortalecer a los productores, promover el agregado de valor y generar empleo en una región históricamente postergada.

La iniciativa fue presentada por el legislador de Vamos con Todos y exintendente de Sierra Colorada, Fabián Pilquinao. Su propuesta contempla créditos para pequeños y medianos productores, inversiones en cooperativas e hilanderías y beneficios fiscales por 15 años para las industrias que se radiquen en la zona.

Los recursos tendrán una distribución específica. La mitad se destinará a créditos blandos, financiamiento y asistencia para pequeños y medianos productores. Otro 30% se utilizará para equipar cooperativas e hilanderías y financiar plantas de lavado, peinado, hilado y teñido.

El 15% restante permitirá atender emergencias climáticas, sequías, nevadas extremas y el control de depredadores. El 5% final financiará certificaciones de origen, trazabilidad ecológica, sanidad y fiscalización.

En los fundamentos, el parlamentario explica que la propuesta busca vincular los ingresos de la minería con el desarrollo de las actividades productivas tradicionales. La intención es que una parte de los recursos generados por la explotación de minerales se traduzca en inversiones para las economías regionales.

“No podemos resignarnos a que nuestra región siga siendo proveedora de materias primas mientras el trabajo, la industrialización y las ganancias se generan en otros lugares”, afirmó el legislador al fundamentar la iniciativa.

Beneficios fiscales

El proyecto también contempla exenciones impositivas durante 15 años para cooperativas, pequeñas y medianas empresas y emprendimientos locales que instalen infraestructura de procesamiento textil en la Región Sur.

Los beneficios alcanzarán a los impuestos provinciales sobre los Ingresos Brutos y de Sellos. Además, se prevén tarifas diferenciadas de fomento para los servicios energéticos y el transporte de cargas.

Fabián Pilquinao, legislador de Vamos con Todos, presentó el proyecto para el desarrollo ovino. Foto: Marcelo Ochoa

Otra de las propuestas es crear dos parques de procesamiento textil. El esquema se complementaría con un sello de calidad e identidad para la lana y la fibra ovina de la Región Sur, con el propósito de certificar su procedencia y mejorar las condiciones de comercialización.

La iniciativa busca que la lana no salga de la provincia únicamente como materia prima, sino que pueda atravesar distintas etapas de procesamiento dentro de Río Negro. De esa manera, plantea el legislador, se podrían generar nuevos puestos de trabajo y retener una mayor proporción del valor de la producción en las comunidades de origen.

“La ganadería ovina no es solamente una actividad económica: es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y del arraigo de miles de familias de la Línea Sur”, sostuvo Pilquinao.

El control de los recursos

El proyecto prevé la creación de una mesa interinstitucional de seguimiento, integrada por representantes del Gobierno provincial, el Ente para el Desarrollo de la Línea y Región Sur, cooperativas, productores y legisladores de la mayoría y la primera minoría.

También establece la publicación periódica de los ingresos del fondo y del destino de los recursos, con el objetivo de garantizar su seguimiento y control.

En los fundamentos, Pilquinao plantea que el desarrollo de las actividades mineras y energéticas debe ser compatible con el sostenimiento de la producción ovina, la protección ambiental y la generación de empleo formal y calificado. El proyecto menciona especialmente las oportunidades laborales para jóvenes y mujeres.

El legislador considera que la expansión de las actividades extractivas debe acompañarse con inversiones en los sectores productivos que ya existen en la provincia.

“La Línea Sur necesita una verdadera reparación histórica: inversión, producción, industria y trabajo. No alcanza con sacar nuestros recursos de la tierra; tenemos que lograr que esa riqueza se traduzca en desarrollo para las familias rionegrinas”, afirmó.

La propuesta abre una discusión sobre el destino de las regalías mineras y la posibilidad de utilizar una parte de esos ingresos para financiar la transformación productiva de la Región Sur.