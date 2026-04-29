Impuestos y regalías: cuántos millones recibirá Río Negro con el proyecto Calcatreu

La explotación de oro y plata del proyecto minero Calcatreu tiene una proyección de aportar a la Provincia de Río Negro unos 100 millones de dólares en el período de vida útil que se contabiliza a partir de este año, que comenzó con la producción, y hasta 2033.

La estimación es conservadora, con un promedio de 12 a 13 millones de dólares anuales entre regalías y el impuesto para el Desarrollo, que exige la Provincia, según información oficial de la secretaría de Minería que ratificó la misma proyección surgida al momento de la autorización del proyecto de la empresa Patagonia Gold.

Calcatreu está operativo y con producción para extraer los minerales metalíferos de la zona del paraje Lipetrén Chico, a unos 90 kilómetros al sur de Ingeniero Jacobacci, aunque resta culminar la construcción de una planta para el procesamiento final del mineral y producción de barra de metal doré, que -por ahora- se completará en Santa Cruz.

La secretaria de Energía, Andrea Confini, y el titular de Minería, Joaquín Aberastain Oro, señalaron a Diario RÍO NEGRO que se debe contemplar regalías y el impuesto para el Desarrollo como dos ejes de los ingresos que la explotación minera genera a las arcas provinciales y remarcaron que no tiene los mismos niveles y montos que los hidrocarburos, que manejan cifras muy superiores.

Las regalías que genera la minería tiene su propia ley de distribución, que fue modificada en diciembre de 2023. Rige actualmente un esquema que destina el 50% para rentas generales, un 25% para un fondo fiduciario de obras de infraestructura (este concepto fue incorporado en la reforma), un 15% para municipios y Comisiones de Fomento que están en el área de influencia de los proyectos mineros y un 10% para la secretaría de Minería.

En el caso de las comunas beneficiadas con el reparto de las regalías, en el caso de Calcatreu se contempla de manera directa el comisionado de Ojos de Agua y el municipio de Ingeniero Jacobacci, cuyos titulares, participaron este martes de la recorrida por el proyecto minero que encabezó el gobernador Alberto Weretilneck.

La Provincia contabiliza además como ganancia con el proyecto Calcatreu la generación de empleo local, la inversión privada realizada y el movimiento económico que genera en Jacobacci y la región.

El proyecto emplea a 202 personas, de los cuales 155 trabajadores son rionegrinos y 101 pertenecen a Ingeniero Jacobacci, en cumplimiento de la ley que prioriza la mano de obra provincial y exige un 80% de trabajadores de la provincia.

También, el Gobierno proyectó que las exportaciones ascenderían a unos 1.800 millones de dólares entre 2026 y 2033.

La explotación de la mina está en manos de Patagonia Gold, que pertenece al grupo Miguens, cuyos directivos estuvieron también presentes este martes en la recorrida por el proyecto en la que participó el gobernador, entre ellos estuvieron el CEO de la compañía, Christopher van Tienhoven; y los miembros del directorio: Gonzalo Tanoira, Tristán Miguens y Cristian López Saubidet.