Universitarios se suman al sistema de salud de Neuquén

El Ministerio de Salud de Neuquén incorporará estudiantes de las universidades nacionales de La Plata y Arturo Jauretche para reforzar la atención de personas mayores de 65 años que no cuentan con obra social ni prepaga. La iniciativa forma parte del programa CUIDAR +65 y busca facilitar el acceso a las prestaciones del sistema público.

Los acuerdos fueron firmados por el ministro de Salud, Martín Regueiro, con autoridades de ambas instituciones. A partir de estos convenios, estudiantes avanzados de carreras vinculadas con la salud se desempeñarán como Navegadores de Salud, una figura destinada a orientar a los beneficiarios y acompañarlos durante el proceso de atención.

Entre sus tareas estarán la gestión de turnos y consultas, la actualización de datos personales y la comunicación con los equipos sanitarios. También colaborarán con otros trámites vinculados al acceso a las prestaciones, mediante herramientas de telemedicina.

La participación de los estudiantes estará sujeta a coordinación y supervisión institucional. No podrán realizar prácticas asistenciales de manera autónoma ni reemplazar las funciones de los profesionales de la salud.

En el caso de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Regueiro firmó un acuerdo con el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Gustavo Marín. Además, se suscribió un convenio marco para impulsar proyectos conjuntos de investigación, docencia y extensión.

Por su parte, el acuerdo con la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) fue firmado con su rector, Arnaldo Darío Medina, y también contempla la incorporación de estudiantes para acompañar a los usuarios del programa provincial. El Gobierno todavía no precisó cuántos universitarios se sumarán, cuándo comenzarán sus tareas ni si trabajarán de manera presencial o a distancia.

Qué es CUIDAR +65 y cómo acceder al programa

El programa está destinado a residentes de Neuquén mayores de 65 años que no tengan obra social ni cobertura de medicina prepaga. A través de esta iniciativa, la Provincia ofrece distintas prestaciones gratuitas para facilitar el acceso a la atención sanitaria.

CUIDAR +65 contempla la entrega de lentes y prótesis dentales, medicamentos a domicilio, controles médicos y seguimiento por telemedicina. Las prestaciones se articulan con hospitales y centros de salud de la provincia.

Para acceder, los interesados deben inscribirse en la plataforma MiSalud, incluso si ya se atienden en el sistema público. Quienes tengan dificultades para completar el trámite pueden solicitar asistencia en el centro de salud más cercano.

Una vez registrados, los beneficiarios pueden acceder a evaluaciones para determinar qué prestaciones necesitan. Los Navegadores de Salud tendrán la función de acompañarlos en ese recorrido, facilitar la comunicación con los equipos médicos y contribuir a la continuidad de los cuidados.

La incorporación de estudiantes se suma a otras medidas para ampliar el alcance del programa. En agosto, el Ministerio de Salud había anunciado la participación de comisiones vecinales de Neuquén capital para acercar evaluaciones oftalmológicas y odontológicas a distintos barrios.

Con los nuevos convenios, la Provincia apunta a fortalecer el acompañamiento de los adultos mayores. Por ahora, no se informó qué cantidad de beneficiarios alcanzará esta incorporación ni cómo se distribuirán los estudiantes entre las distintas localidades neuquinas.