AUH ANSES: cómo cobrar el 100% directo y qué controles deben cumplir los chicos de hasta 4 años
ANSES liquida el 100% de la AUH a familias con niños de hasta 4 años, mediante cruces con el Ministerio de Salud. Conocé los requisitos médicos del Plan Sumar, los montos en mano y qué pasa si no hay validación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reglamentó, mediante la Resolución 56/2026 y en consonancia con la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano, el mecanismo operativo que permite percibir el 100% directo de la Asignación Universal por Hijo (AUH) sin el descuento preventivo del 20%.
Este beneficio excepcional de ANSES no abarca a todo el universo de titulares, sino que focaliza su alcance en la primera infancia, exigiendo el cumplimiento riguroso de controles pediátricos, vacunas obligatorias y la afiliación activa al Plan Sumar que gestiona el Ministerio de Salud.
Esto conforma un flujo de fondos completo mes a mes, que exime a las familias de presentar formularios en papel, siempre que los registros hospitalarios se encuentren debidamente digitalizados en el sistema nacional.
ANSES: requisitos obligatorios para cobrar el 100% de AUH en mano
Para que el algoritmo de liquidación no aplique la retención del 20% y deposite el haber bruto íntegro, deben confluir de forma simultánea las siguientes condiciones:
|Situación del menor en el hogar
|Cobertura de salud registrada
|Porcentaje liquidado mensualmente
|Trámite requerido ante ANSES
|0 a 4 años con Plan Sumar al día
|Sistema público validado digitalmente
|100% directo de bolsillo
|Ninguno, cruce automático
|0 a 4 años sin registro médico digital
|Sin datos cargados en el sistema
|80% directo (20% retenido)
|Presentar Libreta AUH para cobrar el resto
|Hijos de 5 a 17 años inclusive
|Escolarizados y con controles
|80% directo (20% retenido)
|Cruce escolar o presentación de formulario
|Hijos de empleadas domésticas (0 a 4 años)
|Obra social sindical activa
|80% directo (20% retenido)
|Presentación anual obligatoria por tener obra social
Qué ocurre si ANSES no puede verificar los controles del Plan Sumar
El cruce estatal funciona como un beneficio automático, pero no penaliza la continuidad del cobro general en caso de desfases administrativos:
- Mantenimiento del esquema general del 80%: si por demoras operativas del centro de salud o falta de carga informática el Ministerio de Salud no puede certificar los controles, ANSES no suspende la asignación, sino que liquida el 80% habitual de bolsillo ($127.688,80 netos en noviembre 2026).
- Reserva preventiva del 20%: la diferencia mensual acumulada ($31.922,20 por mes) queda depositada en resguardo dentro de la seguridad social, a la espera de que la familia regularice la acreditación médica.
- Vía de rescate mediante Libreta AUH: cuando el cruce informático falla, la titular conserva el derecho de descargar la planilla tradicional desde Mi ANSES, hacerla rubricar por el médico pediatra en el centro de salud y subirla digitalmente para destrabar el pago del 20% retenido acumulado.
- Consulta de afiliación al Plan Sumar: para verificar si un menor figura correctamente empadronado, los padres pueden consultar en el portal oficial del programa sanitario nacional o comunicarse a la línea gratuita de orientación 0800-222-7100.
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