AUH ANSES: cómo cobrar el 100% directo y qué controles deben cumplir los chicos de hasta 4 años

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reglamentó, mediante la Resolución 56/2026 y en consonancia con la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano, el mecanismo operativo que permite percibir el 100% directo de la Asignación Universal por Hijo (AUH) sin el descuento preventivo del 20%.

Este beneficio excepcional de ANSES no abarca a todo el universo de titulares, sino que focaliza su alcance en la primera infancia, exigiendo el cumplimiento riguroso de controles pediátricos, vacunas obligatorias y la afiliación activa al Plan Sumar que gestiona el Ministerio de Salud.

Esto conforma un flujo de fondos completo mes a mes, que exime a las familias de presentar formularios en papel, siempre que los registros hospitalarios se encuentren debidamente digitalizados en el sistema nacional.

ANSES: requisitos obligatorios para cobrar el 100% de AUH en mano

Para que el algoritmo de liquidación no aplique la retención del 20% y deposite el haber bruto íntegro, deben confluir de forma simultánea las siguientes condiciones:

Situación del menor en el hogar Cobertura de salud registrada Porcentaje liquidado mensualmente Trámite requerido ante ANSES 0 a 4 años con Plan Sumar al día Sistema público validado digitalmente 100% directo de bolsillo Ninguno, cruce automático 0 a 4 años sin registro médico digital Sin datos cargados en el sistema 80% directo (20% retenido) Presentar Libreta AUH para cobrar el resto Hijos de 5 a 17 años inclusive Escolarizados y con controles 80% directo (20% retenido) Cruce escolar o presentación de formulario Hijos de empleadas domésticas (0 a 4 años) Obra social sindical activa 80% directo (20% retenido) Presentación anual obligatoria por tener obra social

Qué ocurre si ANSES no puede verificar los controles del Plan Sumar

El cruce estatal funciona como un beneficio automático, pero no penaliza la continuidad del cobro general en caso de desfases administrativos: