Paro de ATE Salud en Neuquén: denuncian que 200 trabajadores llevan meses sin cobrar

Personal de salud de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) se concentra desde las 8 de este martes frente a la Casa de Gobierno de Neuquén, en el marco de un paro que alcanza a los hospitales Castro Rendón, Bouquet Roldán y Horacio Heller.

Juan Millapan, delegado de ATE Salud Neuquén, señaló en RÍO NEGRO RADIO que de no obtener una respuesta del ejecutivo, las medidas de fuerza se extenderán a todo el sistema de salud de la provincia .

«Hay 200 trabajadores que no han cobrado sus salarios»

«Se había propuesto una reunión para el día viernes en el Castro Rendón con la directora del hospital y con representantes del Ministerio de Salud. El viernes estuvimos esperando esa reunión, no hubo ni un solo mensaje de por qué se suspendía o por qué no se realizaba. Eso generó mucho malestar en trabajadores», detalló Millapan.

Explicó que «el paro siguió todo el fin de semana dentro del hospital, y ayer en una reunión se definió con los delegados de los otros hospitales comenzar con un paro de toda la capital«.

Foto: Cecilia Maletti.

Sobre los reclamos, precisó: «Hay 200 trabajadores más o menos que no han cobrado sus salarios: compañeros eventuales, residentes médicos, enfermeros, administrativos, mucamos. En algunos casos hace 2 o 3 meses que no cobran sus salarios por algún error administrativo. Los compañeros siguen trabajando sin cobrar su salario«.

Remarcó que mes pasado se firmó un acta con la subsecretaría de Salud para abordar la cobertura de las jefaturas mediante concursos en el hospital Castro Rendón.

También el acuerdo contemplaba la revisión de las guardias de traslado y de supresión de enfermería: «Cinco personas vienen haciendo esas guardias hace cinco años y lamentablemente nunca fueron redistribuidas o reprogramadas para que otros trabajadores las puedan realizar«.

Y agregó que «seguimos con la falta de recurso humano. Hoy tenemos casi 700 vacantes que no se han liberado, entre médicos, enfermeros, mucamos, camilleros, administrativos, choferes de ambulancia. Esto genera la ausencia de personal principalmente en el interior de la provincia«.

El delegado aseguró que tanto las guardias de emergencia como los sectores de internación están funcionando. «Eso se está trabajando, están garantizados», remarcó.

Por otra parte, expresó «si hoy no hay ningún tipo de convocatoria y respuesta a nuestros reclamos, seguramente a partir de mañana comenzará un paro provincial de todo el sistema público de salud«.