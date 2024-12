Victoria Villarruel habló del aumento de los senadores: «Para terminar con los comentarios ignorantes»

Victoria Villarruel habló sobre el polémico aumento en las dietas de los senadores nacionales. Tras las críticas de Javier Milei y Patricia Bullrich, la vicepresidenta aclaró que no tuvo ingerencia en la medida, ya que fueron votadas por el cuerpo. En febrero, los legisladores pasarán a cobrar en promedio cerca de 9,5 millones de pesos.

La presidenta de la Cámara Alta volvió a contestar una pregunta a un usuario de X (ex Twitter) sobre un asunto gubernamental. Hace menos de una semana, hubo un furioso cruce con la ministra de Seguridad que se originó después de criticar a su cartera por habilitar el viaje de Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela.

Después de sus declaraciones, tanto Bullrich como Milei contraatacaron en varias oportunidades responsabilizándola del aumento de los senadores.

Este martes, tras ser acusada por un twittero de cobrar el aguinaldo del Senado, Villarruel habló del tema por primera vez. «Para terminar con los comentarios ignorantes», fue la forma de iniciar su respuesta.

Allí, aclaró que no cobra aguinaldo, como así también indicó que su salario está congelado desde el año pasado: «No soy senadora por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto el cual es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados».

Para terminar con los comentarios ignorantes, no cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado. No soy senadora por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto el cual es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados. Dicho esto Feliz Navidad y que el… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) December 24, 2024

Senadores con aumento: Milei apuntó contra Villarruel

El presidente de la Nación, Javier Milei, habló sobre el nuevo aumento en la cámara de senadores, en donde un legislador pasará a cobrar en febrero cerca de 9,5 millones de pesos en promedio.

En una entrevista en el canal de streaming de Alejandro Fantino, el mandatario apunto contra los legisladores, a quienes les insinuó que «tienen laburar», y luego disparó contra el aumento que recibirán el próximo año: “Levantan la manito, se suben la dieta y se inventan el aguinaldo. Dos veces lo hicieron».

Asismo, apuntó contra Villarruel por no tomar cartas en el asunto: “Ella dice que no puede hacer nada. No sé, Martín (Menem) hace…les recortó un montón de privilegios. Qué se yo. Yo no estoy en esa silla. Yo estoy en la silla eléctrica”.