Weretilneck: “Compartimos (con Cortés) el problema que significa la Carta Orgánica para la gestión municipal”

Bajo un cielo gris oscuro y durante una pausa que hizo la lluvia, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés volvieron a coincidir este miércoles en un acto oficial en Bariloche. Los dos principales representantes de la alianza oficialista, que busca ganar el 1 de noviembre próximo la elección de convencionales constituyentes municipales, que reformarán la Carta Orgánica Municipal (COM), se mostraron juntos en la inauguración de la ampliación de las instalaciones del área de Sanidad Animal de la municipalidad.

Antes de que cortaran la cinta, Weretilneck expresó su respaldo total a las propuestas que impulsa la lista de estamos Haciendo Bariloche para la reforma de la COM.

Gobernador, ¿usted está de acuerdo con las propuestas que tiene la lista del intendente para la reforma de la COM?, preguntó Diario RÍO NEGRO.

“Absolutamente. Todas. Cien por ciento”, respondió Weretilneck. “De hecho, pertenecemos a la misma construcción electoral tanto el PUL como Juntos, compartimos la lista de candidatos y estamos absolutamente de acuerdo en tener un municipio menos burocrático, tener un municipio más eficiente, más rápido”, señaló el gobernador, con Cortés a su lado.

El mandatario provincial valoró la propuesta del oficialismo de fijar el 40% del presupuesto municipal destinado a la obra pública en el nuevo texto de la COM. Dijo que Bariloche “va a ser uno de los pocos municipios de la provincia que lo va a tener y en el país” que va a incluir esa cláusula.

A favor de reducir el Concejo Municipal

Weretilneck destacó la propuesta de la lista oficialista de “darle mayor agilidad al tratamiento de distintas ordenanzas en el Concejo Deliberante”.

“Así que compartimos no solo la mirada del problema que significa la Carta Orgánica para la gestión municipal, sino también compartimos la necesidad de reforma, compartimos el decálogo que es lo que estamos proponiendo a los barilochenses”.

Este diario quiso saber si el gobernador respaldaba la idea de achicar el Concejo Municipal, como impulsa Cortés. “Creo que toda propuesta que signifique ahorro del gasto de la política hay que apoyarla y a mí me parece que el hecho de reducir el Concejo significa un ahorro en las finanzas municipales y esto es importante y aparte es lo que los ciudadanos piden, que de alguna manera cuando votaron a Milei lo votaron porque había que achicar la política”.

“Bueno, hoy de alguna manera, sin compartir muchísimas cosas de Milei, lo que estamos proponiendo es precisamente esto, que queremos un Concejo Deliberante que tenga las mismas facultades, pero que sea más rápido, que no tenga esas mayorías especiales que lo único que hacen es trabar la gestión del intendente y, por otro lado, que genere ahorro en el dinero de los contribuyentes”, recalcó el gobernador.

¿Y ficha limpia? – preguntó este diario: “Estoy de acuerdo, no tengo ningún problema. Me parece que es una parte más del sistema democrático que se está planteando”, contestó el gobernador.

Anuncios y firmas de contratos de obras

Weretilneck destacó que este miércoles estuvo en Bariloche el vicepresidente de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) Christian Asinelli, que financia la obra de la toma de agua en el lago Gutiérrez que abastecerá a varios barrios de la zona sur de esta ciudad. También, la obra de asfalto del acceso al aeropuerto internacional de Bariloche.

La maratón de anuncios y actos continuará este jueves. El gobernador dijo que firmarán un convenio con el presidente de Camuzzi Gas del Sur, la municipalidad y la Provincia.

Indicó que la empresa gasífera hará una obra de más de 2,5 millones de dólares, la Provincia aportará caños y la municipalidad mano de obra. Dijo que esa obra permitirá “resolver el abastecimiento de gas en la zona céntrica de la ciudad, concretamente en el hospital (Ramón Carrillo), pero que también refuerza el abastecimiento de gas de los primeros seis kilómetros de las avenidas Bustillo y Pioneros”. Valoró que esas obras “nos va a permitir que aquellas habilitaciones que estén pendientes puedan seguir adelante”.

También, firmarán el contrato definitivo con la empresa que asfaltará los 3 kilómetros de la Ruta Provincial 82. Dijo que firmarán la obra de agua para los barrios Jockey Club y 2 de Agosto para 1.060 vecinos. También, suscribirán el contrato de la red cloacal del barrio Nuestras Malvinas, para 640 vecinos.

“Y vamos a empezar el proceso licitatorio para los barrios Amec y 2 de Agosto de la red de gas, las primeras 146 familias que vamos a llevar adelante”, sostuvo el gobernador.

“Y también vamos a firmar el compromiso de la Provincia de financiar 1.200 millones de pesos en compra de cemento para el plan de asfalto que lleva adelante Walter y la Municipalidad en este caso aproximadamente 70 cuadras que se van a hacer”, adelantó el mandatario.

“Y viene con el pan bajo el brazo”, destacó Cortés. “Muy buenas las obras y además le cambian la vida la realidad a la gente. La dignidad, yo he visto cómo se quedan sin agua. Cuando falta el agua falta todo. Es una obra importante. Felicito al gobernador”, elogió el intendente.