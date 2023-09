Weretilneck: «El Estado no puede pagar más empleados»

Dentro de dos meses y medio, Alberto Weretilneck asumirá -nuevamente- la Gobernación de Río Negro.

Entre ciertas ideas y trazas para su nueva gestión, el aún senador ajusta las etapas de su organización gubernamental, previendo inicialmente una comisión en la transición con la administración de Arabela Carreras para «el inicio de octubre, con cinco o seis personas y por áreas».

Sólo adelanta que la presidirá Facundo López, el titular de la bancada de JSRN, y le asigna tareas «de búsqueda de información, los proyectos para la Legislatura y las medidas hasta el 10 de diciembre».

Planifica anunciar sus ministros para «los primeros días de noviembre» y «el concepto general es de renovación, pero hay funcionarios de alta calificación técnica entonces no es cuestión de sacar a todos y poner a todos nuevos. Si será casi general en las cabezas de ministerios».

En una entrevista con Río Negro, Weretilneck insiste en un «gabinete más chico y con menor cantidad de funcionarios. Un gobierno de mucha autoridad y de mucha transparencia».

P: ¿Puede llegarse también incorporar capital privado en las empresas estatales?.

R: Sí, en Horizonte, Altec y ARSA. No venderlas, sí la incorporación privada para hacer esas sociedades más grandes y más eficientes.

P: ¿Los privados pedirán sus manejos, sino no habrá interés?.

R: Si habrá interés igual, hay muchas opciones. Hay servicios del Estado que no necesariamente deben cumplirse con sus trabajadores. Por ejemplo, algunos servicios de Aguas Rionegrina podrían realizarlos privados y no habría necesidad de sumar más personal.

P: ¿Su revisión del Estado significa menos empleados?.

R: La gran mayoría tienen estabilidad, pero también está claro que el Estado y los contribuyentes no pueden pagar más empleados. Lo salarial significa el 66% del gasto mientras que el 24% de sus ingresos son de la Provincia. La ecuación es peligrosa: un gasto ya casi inviable y baja autonomía. Por eso, se debe optimizar el gasto y el salario es un punto, esencialmente en el ausentismo, licencias, guardias. Todo debe ser revisado. No hay control y la eficiencia del personal no es un tema de la agenda.

P: ¿Cómo hacer ahora ese control de ausencias, siempre planteada?.

R: Primero, debe estar atada a una fuerte modernización. El Estado esta atrasado en su funcionamiento interno y en su relación con la comunidad. Hoy el control del ausentismo es hablar de mayor informatización y tecnología.

P: ¿Cómo sería entonces, pues están las Juntas Médicas?.

R: Las Juntas ya no tienen sentido por el número de ausentes y sus pocos profesionales. Se piensa en servicios externos en el control ausentismo.

P: ¿Hay un anunciado y pendiente pase a planta de 3.000 contratados?.

R: Se discutirá el año que viene, es decir, saber dónde están y su cumplimiento. En los últimos cuatro años, se incorporaron 1.600 porteros y hoy tenemos escuelas o jardines que no tienen clases por falta de porteros. Es absolutamente inadmisible. Gran parte del diálogo con los gremios estará destinado a estos temas porque debemos asumir que este Estado no cumple con el precepto de beneficiar al pueblo rionegrino.

P: ¿Los gremios entenderán este enfoque?.

R: Pondremos toda nuestra experiencia, historia de diálogo y búsqueda de consenso para que lo entiendan. El apoyo a una persona como (Javier) Milei marca que hay un alto nivel de insatisfacción de la comunidad con el desempeño del Estado y eso es una responsabilidad compartida, con mayor parte de los gobernantes pero, también, de los prestadores del servicio. Es el gobierno con los empleados a favor de la gente. La paritaria no sólo debe ser para salarios. Se sigue con la gente sometida a un Estado que retarda sus respuestas o asumimos que desde el Estado tenemos que satisfacer rápidamente la demanda de la población. Será un debate conceptual e ideológico que estoy dispuesto a dar.

P: ¿Después de dos mandatos, es un revisión, tal vez, de Ud. mismo?.

R: Si, este lugar (despacho en el Senado) me permite este impulso por los contactos con personas que han hecho otra cosa y, además, lograr el tiempo y la distancia suficiente para la autocrítica.

P: ¿El próximo año se inicia el pago de capital del bono Castello y que se hará?.

R: Esperar el contexto del próximo gobierno nacional, pues hay otras provincias con vencimientos importantes en dólares, como Buenos Aires y lo tiene en enero.

P: ¿La política habitacional está desaparecida?.

R: En el IPPV, como todas las áreas, hay que convocar y lograr el regreso de aquellos técnicos y profesionales que se fueron y darle que tengan protagonismo.

P: ¿Pero, no hay recursos para las viviendas?.

R: No falta plata y los recursos no son pocos, están el recupero de cuotas, que se debe mejorar, y los fondos nacionales. Con eso se puede hacer una política bien distinta. No serán los planes federales, con infraestructura, pero se puede hacer. Y hay que seguir con Suelo Urbano.

P: ¿En lo económico, la actividad minera puede ser un punto central por el oro o el litio?.

R: Hay interés permanente por uranio, carbón, arenas silíceas, la histórica laja , oro y litio. Será parte de la discusión y ocuparé gran parte del tiempo, con la búsqueda de consenso y respetando el medio ambiente y las demandas de los pueblos originarios donde obviamente tengan propiedad.

P: ¿Y el sector petrolero?.

R: El año próximo llevaremos adelante una nueva renegociación de contratos. Hay que generar nuevos proyectos de inversión y estímulos para las empresas que están y las que puedan venir. Algunas faltan tres o cuatro años, pero vamos adelantar sus renegociaciones.

P: ¿Eso significará una inyección interesante de recursos?.

R: Si. No será lo mismo que la otra vez (en el 2014, Río Negro embolsó más de 132 millones de dólares). Y puede ir a pagar parte del bono Castello.

P: ¿Qué será del proyecto de Hidrógeno Verde?.

R: Acompaño el proyecto y la empresa espera la ley nacional. Luis (Di Giácomo) y Agustín (Domingo) trabajan para que la semana próxima tenga tratamiento en Diputados con Gas Natural Licuado (GNL).

Río Negro frente al gobierno nacional y el voto presidencial

P: ¿Cuánto depende su gobierno de la gestión nacional que viene?.

R: Los desafíos son exactamente los mismos. Será difícil por la situación fiscal y muy difícil por el contexto del país. El país necesaria y forzadamente tendrá una discusión de la macroeconomía y tendrá su derrame provincial. Tenemos que pensar en nosotros para que después lo nacional no perjudique sino que nos beneficie.

P: ¿JSRN seguirá sin ningún alineamiento presidencial?.

R: En Juntos, hay distintas expresiones y cada dirigente tiene la libertad, pero el partido no tendrá expresiones, por lo menos, para la primera vuelta.

P: ¿Y si hay balotaje, que hará Ud?.

R: Si las opciones son (Javier) Milei y (Sergio) Massa, obviamente, no tengo ninguna duda, votaré a Massa.

Puntos y definiciones salientes

* «El esfuerzo de recursos estará en la modernización».

* «Hay insatisfacción con el desempeño del Estado y eso es una responsabilidad compartida».

* Un control médico externo para el ausentismo estatal.

* La incorporación de capital privado a Horizonte, Altec y ARSA.

* La creación de la Policía Judicial.

* El adelantamiento de la renegociación de contratos petroleros.

* El pago del bono Castello se enmarcará “en el contexto nacional”.

* Se puede abonar parte con las nuevas renegociaciones petroleras.

* Para Salud, «una política única entre el Ministerio, el Ipross y ART Horizonte».

* Habrá una reforma de la ley de Profesionales de Salud.

* «Por qué seguir con médicos full-time». Plantea particulares en hospitales o estímulos por atención de pacientes.

Foto: Gentileza.

La Policía Judicial

En lo policial, Weretilneck dijo en avanzar en la «Policía Judicial o algo similar, que asumiría las investigaciones y la política criminalística». Habló de reuniones informales pero resta la charla institucional con el Poder Judicial.

Además afirmó que la «Policía necesita mucha inversión» y esa situación es parte de la falta de motivación. «No sentirse protagonista. Sus pautas salariales no pueden ir atrás de los gremios. No significa su gremialización. Hay que entrar fuertemente a la normalización salarial».

La educación y «mirar hacia el empleo»

«No podemos seguir educando con la tiza a generaciones que ya hacen todo con el teléfono. Y, según los planes de estudio, educamos para la utopía de la universidad mientras en las escuelas técnicas del Alto Valle no hay planes de estudio que respondan a la demanda de Vaca Muerta donde se estiman que necesitarán 5000 técnicos. Hay una buena experiencia entre Educación, Energía y el Instituto Argentino de Petróleo (IAPG) donde las empresas financian cursos. La enseñanza, con nuevas tecnologías, debe seguir con lo de siempre, pero también tiene que mirar precisamente hacia el empleo».

Salud debe tener “una política única con el Ipross y ART Horizonte”

Weretilneck redunda en la política sanitaria como una prioridad y un plan de «complementación» con lo privado. ¿Qué sería eso?, fue la consulta.

«Inicialmente, una política única entre el Ministerio de Salud, Ipross y ART Horizonte. No significa crítica para nadie, porque yo no lo logre en mis gobiernos. No puede ser que existan compras de medicamentos o contratos prestacionales por uno y por otro lado. Para eso, debe existir una unidad de criterio y fuerte actitud del gobierno».

«Otro punto es el mapa sanitario de innumerables prestadores. Por qué las atenciones pediatras, las de odontólogos o laboratorios no realizarlas con particulares y no necesariamente en las guardias o en los hospitales cuando hay un porcentaje de la población cuyo único lugar de atención son esos centros públicos? Hoy, el hospital público no garantiza la atención en tiempo y en forma eficiente. No digo que funcione mal, no puede por la crisis de recursos humanos, pues no hay profesionales y no es un tema salarial. Por qué no hacer que el hospital atienda una parte y la otra parte la atienda en otro lado».

P: ¿Se trataría de una transferencia de los servicios públicos a los privados?.

R: «Los profesionales de las nuevas generaciones no están directamente en el hospital público y lo hacen particular. Es una discusión conceptual y es parte de la época. Si se modificaron las conductas humanas, el Estado tiene que cambiar también. Debemos rediscutir la ley de profesionales de Salud (ley 1904) y, por ejemplo, por qué seguir con médicos full-time cuando particulares pueden brindar servicios en los hospitales o por qué a un profesional público no se le puede pagar, además del sueldo, un estímulo por los pacientes que atiende. Todos temas de debate».

El IPPV -afirmó el aún senador- tiene recursos para “hacer una política bien distinta”, pero ya “no serán los planes de federales” viviendas, con infraestructura.