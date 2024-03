Video | Weretilneck opinó de la «rebelión fiscal» de Milei y Espert: «Me parece un hecho inaudito y grave»

Weretilneck opinó de la «rebelión fiscal» de Milei y Espert: "Me parece un hecho inaudito y grave"

El gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, apuntó contra el gobierno de Javier Milei luego de las polémicas declaraciones llamando a «una rebelión fiscal«. El funcionario manifestó estar en contra de lo dicho y declaró que para él es «un muy mal ejemplo».

El gobernador rionegrino se reunió con sus pares patagónicos este lunes en Buenos Aires, en el Consejo Patagónico de Desarrollo Económico en la sede de CAME. En medio de una conferencia de prensa, Weretilneck tomó la palabra para hablar respecto a la situación actual del gobierno nacional y dar su opinión sobre los recientes dichos en los que se vieron involucrados el presidente Javier Milei y el diputado Espert.

«Creo que es un muy mal ejemplo desde un cargo público que tiene la obligación de hacer cumplir la Ley plantear una desobediencia de estas características», puntualizó el mandatario. Asimismo agregó: «Todos los que son las cuestiones fiscales en Argentina están establecidos en leyes porque son imposiciones y obligaciones, que el presidente inste a la gente a no pagar o a no cumplir con una Ley, me parece que es un hecho totalmente inaudito y grave «.

También señaló que esta forma de accionar «desnaturaliza» la función del gobierno: «Qué pasaría si cada uno de nosotros plantearíamos otra cuestión como que no paguen o no depositen más los comercios las retenciones de IVA».

Weretilneck sobre el Pacto de Mayo y el DNU

Por otro lado Weretilneck se refirió al Pacto de Mayo y resaltó que ante todo «somos hombres de diálogo, nosotros consideramos que antes de cualquier enfrentamiento el diálogo beneficia el consenso». Destacó que si bien hay distintas agendas a tratar como la del gobierno central y el de las provincias, «no hay ningún país en el mundo que pueda llevar adelante su desarrollo si no es en la mesa del diálogo y de la negociación, donde cada uno de nosotros damos algo y recibimos algo».

Lo que no funciona es la imposición. El decir te doy esto, me das esto, si no te gusta te lo saco. Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro

Weretilneck puntualizó que está dispuesto a discutir no sólo las cuestiones en torno al DNU sino también a discutir el Pacto de Mayo: «ningún gobernador va a decir algo en contra de una convocatoria al diálogo y al consenso». También resaltó que a él como gobernador aún no le llegó el borrador del texto sobre el DNU por lo cual no pueden emitir una opinión concreta al respecto.