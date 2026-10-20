Milei viaja a España para fortalecer sus alianzas con la derecha internacional

El Presidente busca consolidar su alianza con referentes de la derecha en Europa y América.

El presidente, Javier Milei, orientó por estos días su agenda política al escenario internacional, con el objetivo de reafirmar vínculos con espacios aliados de derecha.

En las últimas horas, volvió a jugar fuerte a favor de Flávio Bolsonaro, con vistas al balotage que se realizará el próximo domingo en Brasil, al tratar de “zurdo ladrón” y “delincuente” al actual mandatario de ese, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, quien va por la reelección.

“Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección… zurdo ladrón”, lanzó el jefe de Estado a través de redes sociales.

Milei aprovechó el recorte de una declaración de “Lula” en la que sugería que la mujer “no podía trabajar seis días porque el séptimo debía limpiar la casa”. Sobre ese fragmento, Milei señaló de manera despectiva: “Después acusan de misóginos a todos sus oponentes… se les está cayendo la careta a estos delincuentes…”

Milei realizó el posteo en vuelo hacia España, donde este miércoles mantendrá una agenda con perfil partidario y académico liberal.

El presidente arribó a Madrid al mediodía del martes y no tuvo actividad informada durante la tarde.

La agenda oficial se desarrolla íntegramente este miércoles, pero aún no está confirmada la reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), único encuentro político pautado.

En principio, la Casa Rosada había confirmado el encuentro para la tarde del miércoles, pero fuentes cercanas a Díaz Ayuso dejaron trascender que aún no estaba cerrada. Las dudas se acrecentaron cuando desde el entorno de Milei no dieron respuesta al ser consultados al respecto.

De no realizarse, el periplo de Milei se reducirá a encuentros académicos. En la mañana, participará en el Foro Nueva Economía en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, luego mantendrá un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto, en la Universidad Rey Juan Carlos, y más tarde disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca. La agenda se completa con una participación en la Fundación Disenso, para luego emprender el regreso a Buenos Aires.

El presidente viajó acompañado del canciller, Pablo Quirno, y del vocero Adrián Ravier.

Mesa política

Mientras tanto, en Buenos Aires se realizó una nueva reunión de la Mesa Política que fue encabezada por secretaria general Karina Milei.

Según informaron fuentes oficiales, se realizó un análisis del contexto económico y político internacional, con especial atención a los conflictos sociales en Francia e Italia.

En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó detalles de la cumbre con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Tailandia realizada la semana pasada.

En materia legislativa, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expuso sobre los temas que se tratarán en la sesión del miércoles en el Congreso, donde se abordarán proyectos vinculados a la propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar.

También hubo un capítulo para analizar la situación vinculada al fenómeno de El Niño, a partir de los informes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), y se evaluó la posible evolución de las inundaciones durante las próximas semanas y la articulación con las provincias y los equipos de Emergencia y Seguridad.

Junto a Karina Milei, Luis Caputo y Martín Menem, participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La Voz pudo establecer que Caputo también brindó su enfoque acerca de la suba del riesgo país, que durante la reunión se acercó a los 700 puntos.

Corresponsalía Buenos Aires.