Protestas sobre la Ruta 22 y en el centro de Neuquén por trabajo

El Polo Obrero (PO) se sumó a una jornada nacional de lucha con protestas en Neuquén capital, Plottier, Senillosa, Cutral Co, Zapala y Chos Malal. Cuestionan que el aumento del salario mínimo, vital y móvil no alcance a cubrir la canasta básica familiar de $65.000. Además, reclaman que se generen puestos de trabajo "y no la especulación financiera y el pago de la deuda externa."

Desde la organización informaron que se apostaron sobre la Ruta 22 en Plottier y que en Neuquén se organizó una marcha que partió de la sede del Municipio en el oeste y ya llegó al monumento.

Cuestionaron que el adelantamiento del aumento del salario mínimo solo demuestra la precaria situación de los trabajadores. "Sobrevivimos con un ingreso de miseria, 24 mil pesos al día de hoy y con la mitad de ese monto de los programas sociales, es decir 12 mil por mes", detallaron.

También afirmaron que el adelantamiento llega por un cálculo electoral y no por una comprensión del drama social que viven millones de personas en el país.

Indicaron que se dieron de baja cientos de programas sociales sin una explicación coherente y que los despidos de Garbarino engrosaron el ejército de desocupados.

La marcha del PO partió desde el municipio del oeste al monumento. (Gentileza).-