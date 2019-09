Prueba piloto del censo 2020: se visitaron 600 viviendas en Bariloche

Unas 600 viviendas de las 900 que estaban previstas fueron censadas ayer en un sector de Bariloche. Se trata de una prueba piloto del censo nacional que llevará a cabo el Indec el 28 de octubre del año próximo.

Esta experiencia se replicó en ciudades como Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires y Humahuaca, en Jujuy, a fin de abarcar diversas situaciones.

La actividad que comenzó el domingo a las 7.30 involucró a 22 censistas que trabajaron en campo, 6 suplentes, un jefe de radio, de fracción y un asistente. Unos 30 trabajadores del Indec supervisaron los trabajos en Bariloche.

“Cada censista salía con un observador que evaluaba cómo se hacía la entrevista y se llenaban los formularios: uno básico y otro ampliado, con 36 y 50 preguntas, basadas en aspectos demográficos y sociodemográficos”, sintetizó Luciano Truchi, director de Estadísticas y Censos de Río Negro.

El objetivo fue evaluar cómo estaban formuladas las preguntas para conocer si se podía preguntar y responder correctamente, sin dificultades. Truchi recordó que hace dos años se hizo una primera prueba piloto en San Javier, Misiones, y en Pilar, provincia de Buenos Aires: “En esa oportunidad, se descartó hacer la entrevista de derecho. Ahora la idea era estudiar cómo está formada la estructura”.

Esta semana se llevará a cabo el “procedimiento de recuperación” ya que en cada vivienda, en la que los censistas no encontraron a nadie, se dejó una nota para que la gente se comunique con la escuela más cercana a fin de ser censados hasta el domingo.

Las viviendas censadas estaban en el sector de las calles Albarracín, Otto Goedecke, 25 de Mayo y Rolando y Neuquén, Moreno, Brown y John O'Connor.

“En algunas casas no pudimos entrar y otras estaban deshabitadas. Hubo algún que otro vecino que no quiso contestar. Mucha gente no sabía de qué se trataba. Pero en general la recepción fue buena. El clima mucho no ayudó porque a las 18 se largó a llover”, aseguró Truchi.

Insistió en que el día en que se lleve a cabo el censo “será diferente”: “Es feriado para que la gente se quede en su casa. Con esta experiencia, habrá que ir puliendo la capacitación a los censistas”.