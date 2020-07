Real Madrid busca despegarse del Barcelona y ampliar su ventaja en la cima

Desde el reinicio de la temporada, Real Madrid ganó los cinco partidos y se adueñó del liderazgo que pertenecía a su clásico rival, Barcelona. Si el Merengue gana hoy su sexto encuentro, le sacará cuatro puntos de ventaja en la cima al Barsa, con cinco partidos para el final del campeonato.

Desde las 17, el Merengue recibirá en el estadio Alfredo Di Stefano a Getafe, una de las revelaciones del torneo, que ocupa la quinta posición con 52 puntos. En la previa de este partido que cerrará la fecha 33 de la Liga española, el DT Zinedine Zidane aseguró que la ventaja de cuatro puntos que podrá sacarle al equipo de Lionel Messi todavía no será "definitiva".

"Si ganamos mañana (por hoy) no va a pasar absolutamente nada. Quedan seis partidos, 18 puntos, y matemáticamente hasta que no seamos campeones no podemos decir nada. Nuestros rivales van a hacer todo lo posible para ganar esta Liga hasta el final", afirmó el francés.

"Sabemos que nos quedan seis finales, una ante Getafe, y debemos pensar únicamente en repetir y hacer lo máximo para ganar nuestro partido, nada más. Estamos bien, pero eso no significa nada", insistió el el entrenador del líder del torneo que suma 71 puntos, uno más que Barcelona.