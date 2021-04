Realizan pericias al auto incendiado de un vecino de Allen

En Allen la fiscalía sigue investigando para dar con los responsables que incendiaron el auto del vecino que tuvo un cruce con la intendenta Liliana Martín.

El siniestro ocurrió la madrugada del miércoles sobre la calle Eva Perón.

Las medidas fueron dispuestas por el fiscal de turno Miguel Fernández Jahde. “Se convocó al Gabinete de Criminalística, intervino bomberos que realizó un informe preliminar y además se designó a la Brigada de Investigación”, informaron desde el Ministerio Público.

El hombre hizo la denuncia en la Comisaría Sexta, señaló el jefe de esa unidad Ítalo Freydoz y se inició una causa por daños por incendio.

Freydoz informó que el vehículo estaba afuera de la vivienda y se encontraba en desuso. “El dueño lo estaba vendiendo por partes, se trata de un Renault Clio color bordo”, detalló.

Según expuso el vecino a los policías, pasada la medianoche del martes escuchó a los perros ladrar y cuando salió afuera se encontró con su auto prendiéndose fuego. Cerca de la 1 llegó una dotación con tres bomberos que apagaron las llamas. La pérdida fue total, mencionaron desde el Cuartel.

El hombre al que le quemaron el auto fue quien respondió en forma irónica a Martín, cuando ella pedía ayuda el domingo pasado para encontrar su bicicleta robada.

El categórico comentario del vecino a la publicación que hizo por Facebook la intendenta fue: “La venden en $2.500. ¿Se acuerda de los reclamos porque me secuestraron el auto con el baúl lleno de herramientas y me las robaron en el municipio y me dijo que usted no se puede meter?, bueno, yo tampoco, y ojalá la encuentre. En la vida todo se paga”.

El cruce se compartió por miles de usuarios y fue noticia en los diferentes medios.

Luego de esta respuesta irónica, Freidoz señaló que el hombre fue citado a la comisaría para que brinde detalles de la bici robada pero no ofreció datos que ayudaran a uniformados.