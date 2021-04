La respuesta a la intendenta de Allen que le robaron la bicicleta y se hizo viral

La publicación que realizó en Facebook la intendenta de Allen Liliana Martín para encontrar su bicicleta que le fue robada generó distintas respuestas por parte de seguidores. Algunas fueron de apoyo y otras de burla.

Sin embargo uno de los comentarios que hizo un vecino se hizo viral en las redes.

La mandataria pidió el domingo ayuda para encontrar su bicicleta mountain bike que le habían robado.

El pedido hizo a través de su cuenta de Facebook. “Me robaron la bicicleta, si alguien tiene dato les agradecería me hagan saber. Tengo los papeles obviamente”, expresó la mandataria.

En su publicación adjuntó una foto de la bicicleta aunque sobre el robo no dio detalles.

La respuesta se hizo viral.

Uno de los vecinos le respondió que la estaban vendiendo en el barrio 11 de Noviembre.

“Te ruego que me pasas por privado más datos o tu cel y te llamo. Gracias”, fue el pedido de Martín.

Lo que llamó la atención fue la irónica respuesta del vecino: “La venden en $2.500. ¿Se acuerda de los reclamos porque me secuestraron el auto con el baúl lleno de herramientas y me las robaron en el municipio y me dijo que usted no se puede meter?, bueno yo tampoco y ojalá la encuentre. En la vida todo se paga”.

A los pocos minutos el cruce del hombre con la jefa comunal se replicó en internet. Incluso otras usuarios creativos, hicieron memes de la situación.