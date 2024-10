Andrea del Boca apuntó contra Ricardo Biasotti: “Mi ex es un denunciante serial”

La conductora Susana Giménez deberá acudir de manera presencial a los Tribunales de la calle Lavalle, el próximo 4 de noviembre por una demanda por daños y perjuicios que le inició Ricardo Biasotti, el ex marido de la actriz Andrea del Boca.

Biasotti exige un millón de dólares por difamación

Biasotti reclama un millón de dólares a modo de compensación económica por un programa de 2019 en el cual la diva habría mancillado su buen nombre y honor.

Ana Chiara del Boca denunció a su padre por abuso sexual en 2019, pero la Justicia lo encontró inocente en 2022. En este sentido, la diva tendrá que hacerse presente junto a Ana y Andrea del Boca que se apersonará junto a su abogado y manager, Juan Pablo Fioribello.

Cuando la conductora entrevistó a la actriz, mencionó: “Si tu padre se porta como lo que he leído, no lo puedo creer. Me imagino que cuando te contaba eso, ¿cómo no ibas con un FAL? Si viene mi hija de nueve años y me dice que el padre la manoseó, no sé si me tienen que atar las manos con esposas”.

La palabra de Andrea del Boca

La actriz habló con Socios del Espectáculo sobre esta demanda de su ex: “Es un denunciante serial. Hace 24 años que tenemos esta historia que se repite y se repite. A las pruebas me remito. Son tantos juicios que ya perdí la cuenta. Siempre fue así. No es que no lo pude ver, no tuve tiempo de verlo. Fue todo muy rápido. Fue una relación muy corta, quedé embarazada y nada, eso rompió todo porque él no quería que yo siguiera adelante y yo la verdad es que es una decisión que absolutamente debe tomar la mujer, más allá que si estás en pareja y demás, tenés que respetar obviamente la decisión, pero el cuerpo lo pone una mujer. Él quiso que abortara. Para seguir la relación yo no debía seguir con el embarazo y para mí la vida de mi hija era lo más importante”.

“Yo estoy a favor de la mujer que decide abortar, creo que es un derecho de la mujer de tomar esa decisión, pero también es un derecho cuando uno dice ‘yo siento que tengo una vida y la voy a respetar’”, aclaró la actriz.

“Yo no dije nada, porque en ese programa lo único que fui es a defender la posición de mi hija, en quien creo. Acompaño como mamá a todas las decisiones de ella porque además no son decisiones que toma la ligera. Entendimos con mucha terapia que hay personas que tienen una personalidad donde no nos sueltan, no entienden, no respetan las decisiones del otro. Uno no es dueño de un hijo, uno es responsable de un hijo. Hay diferencias muy importantes y que cuando un hijo te dice ‘no’, en realidad uno como padre no tiene que enojarse, tiene que replantearse qué hizo bien y qué no hizo bien. Alguna vez me han preguntado si lo odio, no, no puedo porque me dio lo más importante que tengo en la vida. Pero la verdad es que muchas veces me planteo cómo puede haber gente capaz de hacer tanto daño a otras más cuando es un hijo. Eso es imperdonable”.

El juicio por la ficción “Mamá Corazón”

Andrea del Boca también tendrá que ir a la Justicia por la serie “Mamá Corazón”, que fue financiada por el gobierno kirchnerista y que nunca salió al aire. Sobre este tema, la actriz explicó que está todo en regla: “Esa es una ficción que estoy muy orgullosa de lo que hice, que está muy buena. Ya tenemos fecha de comienzo de juicio, así que yo celebro esa noticia porque es la manera donde se van a ver las cosas, el juicio es oral y público, así que se van a ver las cosas que dije durante tanto tiempo”.

“Hay un contrato, yo respeto el contrato. Hace 55 años que trabajo, entonces aprendí a trabajar en esto, a respetar la palabra y a respetar los contratos. En el contrato decía claramente que solamente el Estado tenía la potestad de ponerlo al aire, la productora no. Yo soy la que más desea que se vea, porque realmente además está muy buena… Desde el día uno, yo mandé todo el material que grabamos, todos los crudos de todas las cámaras, no solamente lo editado, que ya está entregado, sino también todo el resto como para que vean que eso se hizo. Hay una pericia de la Corte Suprema de los Peritos Contables donde dice que todo el dinero que ingresó la productora para la producción se puso en la producción. En realidad, no es un gasto, la ficción no es un gasto, es una inversión”, aseguró.

Andrea del Boca destacó que no se sintió cancelada por este tema, pero sí sintió que hubo desinformación y eso se debió a que sus abogados le dijeron que no hablara sobre el tema: “Durante dos años estuve de alguna manera amordazada o así me sentía, porque no podía dar explicaciones al público, que en definitiva también es el único matrimonio que tengo es con el público, con mi carrera y con el público, de decir, bueno, esto es lo que está pasando. Hay abogados que dicen ‘no, no hables’. Son estrategias de los abogados que es como confiar en un médico. Confías”.