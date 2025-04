Viviana Canosa pidió estar cara a cara con Lizy Tagliani: «Me hinchó las pelotas»

Viviana Canosa arremetió contra Lizy Tagliani y sostuvo que le “hinchó las pelotas” en medio de un conflicto que inició con una supuesta cucharita de plata y llevó a que la periodista acusó duramente a la peluquera con frases como “me hizo maldades feas”.

Viviana Canosa va con todo contra Lizy Tagliani

En este sentido, Canosa reveló: “No tenía ninguna intención de contar ni decir nada. Hay cosas que me pegan, se me removieron un montón de cosas y tuve ganas de decirlo. La gente me conoce hace 34 años, la verdad es que se dicen tantas cosas de uno y uno no puede defenderse (…)”.

Aunque hay versiones encontradas, la periodista sostuvo que su relato es el correcto: “Sentí que era la verdad, no una verdad lo que dije. No tengo ningún problema en ir a declarar nada, si me quiere querellar voy, ya hablé con mi abogado. ‘El que nada debe, nada teme’ y no temo nada”.

“No entiendo como después de todo lo que me hizo, me mandaba mensajes diciendo que soy re profesional y le encanta lo que hago o me felicitaba por Martina -su hija de 12 años de edad-”, continuó la conductora.

Para concluir, la comunicadora se mostró enojada y lapidaria: “El día en que la apuré, arrugó. La quiero frente a frente, a ver qué pasa, no tengo ningún problema. Me hinchó las pelotas en serio. Siento que son 34 años laburando y si bien, por su puesto que me mandé c*gadas como todo el mundo, pero otra cosa es querer hacer daño al pedo, yo no tenía nada personal con ella y solamente la ayudé”.