Ángel de Brito reveló que el Cantando 2024 tendrá un nuevo conductor: ¿De quién se trata?

Paula Chaves no retomaría su rol de conductora en esta nueva edición del Cantando 2024, luego de que la producción decidiera probar suerte con otro famoso. El periodista Ángel de Brito reveló en su streaming Bondi quién es el favorito para reemplazar a Chaves.

Quién es el elegido para conducir el Cantando 2024

Según Ángel, la producción del Cantando no quería cumplir las exigencias que pedía la modelo, quien ya había aceptado conducir el ciclo: “Ella había dicho que sí, pero después empezó a pedir otras cosas, entonces dijeron ‘vamos por otra persona’”.

Si bien el conductor de LAM dijo que Paula aún no está fuera del proyecto, sostuvo que ya hay un favorito para seguir adelante con el reality: “En la cabeza de Tinelli está un conductor varón y es Leo Montero”.

Luego, Ángel informó cuál fue la respuesta que el presentador dio ante la propuesta: «Él dijo ‘sí, vamos para adelante, lo hago, me encanta el programa y me encantaría trabajar con ustedes’”, aunque informó que aún no hay nada firmado, ni nada oficial.