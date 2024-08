Ángel de Brito insultó a Milett Figueroa y aseguró que le hizo brujería a Marcelo Tinelli

Hace casi un año atrás, Marcelo Tinelli sorprendió a todos cuando presentó a su novia, la modelo y actriz Millet Figueroa. Rápidamente la figura de Perú se hizo un lugar en el mundo del espectáculo argentino, participó del Bailando 2023 y comenzó a modelar en nuestro país. Sin embargo, no todos son fans de la actriz. Desde LAM (América TV) fue duramente criticada y ahora Ángel de Brito asegura que Figueroa le hizo brujería Tinelli.

Milett Figueroa será jurado del Cantando y Ángel de Brito fue durísimo

Durante la noche de miércoles en LAM el conductor Ángel de Brito fue durísimo con la pareja de Marcelo Tinelli. Las angelitas estaban hablando sobre la noticia de que Milett será jurado del cantando 2024, hecho que generó polémica ya que nunca ejerció el canto de forma profesional.

«Así como Romina Uhrig es profesora de gimnasia, Milett Figueroa hizo talleres de canto. En Argentina nadie habló de Milett, salvo estos estúpidos (el panel de LAM). Acá a Milett no le importó a nadie que esté en el Cantando, salvo a nosotros que nos gusta criticarla» dijo De Brito, picante.

Luego, agregó un polémico comentario sobre la relación entre Figueroa y Tinelli. «Yo no creo que se deben satisfacer bien porque sino no estaría en el jurado» comentó el conductor, durísimo. Sin embargo, Ángel no paró ahí y redobló la apuesta: «Lo malo de Milett es que no está enamorada de Tinelli, lo está usando para ser famosa«.

Además, el periodista de espectáculos se refirió a los dichos de la madre de la modelo, quien recientemente insinuó que De Brito tenía sentimientos románticos hacia Marcelo Tinelli, “No necesito trabajar acostándome con nadie, no me acomodan así a dedo. No hago brujerías como la madre (de Milett), no hago amarres. A Marcelo lo tiene bien amarrado de los pelos«, dijo sin tapujos.

Horas más tarde, el conductor habló con sus seguidores de Instagram y le consultaron el motivo por el cual le cae mal Milett. «Me parece falsa y no le veo la gracia. Sólo es una mujer bonita» respondió.