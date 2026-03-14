BTS envió un saludo a Argentina y Netflix sorprendió a los fans con un video especial

La cuenta oficial de Netflix para el público argentino compartió un video de BTS que generó furor entre los fans. El grupo de K-pop envió un saludo especial al país en el marco del estreno de un nuevo especial musical que llegará a la plataforma.

La cuenta CheNetflix, el perfil de Netflix dedicado al público argentino, publicó en redes sociales un video de BTS que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del grupo en el país.

En el clip se puede ver a los integrantes de la banda saludando a los fans y diciendo “Hola Argentina”, un gesto que despertó entusiasmo entre el público local.

BTS llega a Netflix con un nuevo especial musical

El video forma parte de la promoción del especial “BTS: El Comeback en Vivo | Arirang”, que se podrá ver en la plataforma de streaming Netflix.

Según informó la propia plataforma, el evento musical estará disponible el 21 de marzo a las 8 de la mañana (hora de Argentina).

La publicación fue difundida a través de la cuenta CheNetflix, el perfil oficial con el que Netflix promociona contenidos especialmente dirigidos al público argentino.

El saludo de BTS que sorprendió a los fans argentinos

En el video promocional, los integrantes del grupo surcoreano envían un mensaje directo a sus seguidores en el país, algo que generó gran repercusión entre los fanáticos del K-pop.

El saludo forma parte de la campaña de Netflix para promocionar el estreno del especial musical, que mostrará al grupo en un nuevo evento en vivo para su audiencia global.

BTS y su impacto global en la música

Desde su debut, BTS se convirtió en uno de los fenómenos más importantes de la música internacional.

El grupo surcoreano logró romper récords de reproducciones, llenar estadios en todo el mundo y construir una de las comunidades de fans más grandes de la industria musical.

Con este nuevo especial en Netflix, los seguidores podrán volver a ver a la banda en un evento que promete generar gran expectativa entre el público internacional.

Con información de VisionShow