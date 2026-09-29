Quién es Anita B Queen, la artista que fue elegida para abrir los shows de BTS en Argentina pese a la campaña por El Peipper

Quién es Anita B Queen, la artista elegida para abrir los shows de BTS en Argentina tras la campaña por El Peipper

Ana Belén Kim, conocida artísticamente como Anita B Queen, será la encargada de abrir los tres shows de BTS en Argentina, programados para los próximos 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Quién es Anita B Queen

Anita B Queen es una destacada DJ, productora y performer argentina de 26 años de ascendencia surcoreana. Es considerada una de las figuras más versátiles y respetadas de la escena urbana y electrónica de Buenos Aires.

Según la información publicada en su perfil, la joven nació en Argentina en el seno de una familia de inmigrantes surcoreanos. Tuvo su primer contacto con la música tocando de forma autodidacta instrumentos en su comunidad religiosa.

En 2018 comenzó su carrera como DJ navegando el house, pero luego integró un abanico sonoro sin ataduras: hip-hop, trap, afrobeats, baile funk, drum & bass y ritmos latinos combinados con pop y electrónica.

La artista formó parte de la banda en vivo del dúo Ca7riel y Paco Amoroso, integró el colectivo artístico SWERV y se presentó en festivales de gran calibre como Lollapalooza Argentina, Primavera Sound y fechas internacionales en Ámsterdam, Madrid y Alemania. También abrió otras presentaciones de figuras globales como Skrillex y Bizarrap.

Anita B Queen también tiene otras facetas ya que tuvo participaciones en proyectos audiovisuales como la película Hijo Mayor y la serie de comedia Carísima, junto al personaje Caro Pardíaco.

La campaña por El Peipper para abrir los shows de BTS

La designación causó revuelo en redes porque durante meses un sector de los fans impulsó una campaña viral para que El Peipper (popular exponente de la escena del RKT y la cumbia) fuera el encargado de la previa.

La campaña bautizada por el propio fandom como #ElPeipperTeloneroDeBTS se gestó de manera espontánea a mediados de 2026. Todo inició cuando algunos usuarios de TikTok empezaron a editar fragmentos de bailes de BTS superpuestos con las canciones de RKT de El Peipper.

Esta sincronización rítmica entre las coreografías del género coreano y el ritmo del RKT provocó una ola de videos virales que llegaron hasta el propio cantante. Lejos de ignorar el fenómeno, el artista se sumó a la tendencia y comenzó a publicar videos intentando hacer los pasos oficiales de canciones como «SWIM», agradeciendo el cariño de «lxs Armys» y declarándose fanático de BTS.

Lo que empezó como un meme se transformó en una petición formal en Change.org e inundó las redes de la productora DF Entertainment. Sin embargo, la semana pasada se confirmó que Anita B Queen será la telonera oficial. Ante la noticia, la DJ expresó en sus perfiles: «La emoción es total. Gracias a las Armys que estuvieron haciendo el aguante antes de que se confirmara quién abriría el show, y gracias a DF y a BTS. No estaré a la altura de El Peipper, pero lo voy a dar todo».