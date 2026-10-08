Callejero Fino salió de la cárcel y protagonizó un emotivo reencuentro con su familia: el video

El cantante recibió el beneficio de la prisión domiciliaria y regresó a su casa de Pilar. Cumplirá la medida con una tobillera electrónica mientras avanza la causa por presunta portación ilegal de arma de guerra.

Callejero Fino salió del penal en el que permanecía detenido desde el 30 de agosto y protagonizó un emotivo reencuentro con su familia. El artista, cuyo verdadero nombre es Simón Natanael Alvarenga, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, por lo que continuará detenido en su vivienda mientras avanza la investigación judicial.

Después de más de un mes en prisión, el referente de la cumbia RKT regresó a su casa de Pilar. Su pareja, Jessica Belén, compartió en las redes sociales imágenes del esperado regreso, que generaron repercusión entre los seguidores del músico.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la Justicia dispuso que el cantante cumpla la medida en su domicilio bajo monitoreo electrónico, mediante una tobillera.

El emotivo reencuentro de Callejero Fino con su familia

El regreso a su hogar fue uno de los momentos más conmovedores de la jornada. Allí lo esperaba su familia, con la que pudo reencontrarse después de varias semanas de separación.

Jessica Belén difundió las imágenes y le dedicó un mensaje a Diego Storto, abogado defensor del cantante, para agradecerle su acompañamiento durante el proceso judicial.

“Gracias Diego, por el amor que le pones a tu trabajo, la dedicación y por todo, sos un crackkkk”, escribió.

El cambio en las condiciones de detención le permitirá al músico permanecer en su casa, aunque su situación judicial todavía no está resuelta y deberá respetar las restricciones establecidas por la Justicia.

Qué dijo Callejero Fino al salir de la cárcel

Antes de reencontrarse con sus seres queridos, el cantante habló brevemente con la prensa que lo esperaba a la salida del establecimiento penitenciario.

En declaraciones a DDM, por América TV, aseguró que estaba tranquilo y manifestó su confianza en su defensa. “Estoy confiando en la Justicia y en mi abogado”, expresó.

También le preguntaron por las supuestas amenazas que habría recibido durante su permanencia en prisión, pero evitó profundizar: “Lo que tenía que declarar, ya lo declaré”.

Sobre el arma encontrada en el vehículo en el que circulaba, dejó las explicaciones en manos de su representante legal. “Todo lo que tenga que ver con eso se va a encargar mi abogado”, sostuvo.

Por qué estuvo detenido Callejero Fino y cómo sigue la causa

La detención se produjo el 30 de agosto, cuando efectivos de la Policía Bonaerense interceptaron una Volkswagen Amarok que circulaba sin patente en la zona de Villa La Ñata, en el partido de Tigre.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron un arma de fuego con la numeración limada, lo que dio origen a la investigación por presunta portación ilegal de arma de guerra.

Con la prisión domiciliaria, Callejero Fino continuará detenido en su vivienda mientras avanza la causa. La medida modifica el lugar y las condiciones de detención, pero no implica el cierre de la investigación.