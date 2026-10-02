Callejero Fino tendrá prisión domiciliaria con tobillera electrónica

El intérprete de cumbia y RKT Simón Natanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino, obtendrá el beneficio de la prisión domiciliaria en el marco de la causa por la que se encuentra detenido desde hace más de un mes por portación ilegal de armas de guerra.

Callejero Fino deja la cárcel y cumplirá prisión domiciliaria

Fuentes oficiales informaron a NA que el músico contará con una tobillera electrónica. Aunque el fiscal competente había solicitado que el artista sea procesado con prisión preventiva por “riesgo de fuga”, se modificó su imputación a portación ilegal de arma de guerra atenuada.

Mientras la medida aún debe quedar firme, el músico fue detenido el 30 de agosto en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, luego que efectivos de la Policía Bonaerense detectaron una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre 40 con la numeración limada, lo que motivó la detención del artista y de un familiar que iba de acompañante.

En lo que va de la causa, Alvarenga ya declaró dos veces y, en la última exposición, habría señalado que circulaba armado debido a las reiteradas amenazas que sufría por parte de su exmanager Carlos Mauricio “Mauri” Fernández.