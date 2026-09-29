Callejero Fino, complicado: pidieron su prisión preventiva y podría seguir detenido

Callejero Fino permanece detenido desde fines de agosto en una causa por portación ilegal de un arma de guerra. Ahora, el fiscal pidió que sea procesado con prisión preventiva al considerar que existe riesgo de fuga: qué pasó y cómo sigue su situación judicial.

La situación judicial de Callejero Fino sumó un nuevo capítulo. A casi un mes de su detención en el partido bonaerense de Tigre, el fiscal de la causa solicitó que el cantante de RKT continúe detenido bajo prisión preventiva.

El pedido fue realizado por el fiscal Cosme Iribarren, quien consideró que existe riesgo de fuga, según confirmaron fuentes del expediente a la Agencia Noticias Argentinas.

El artista, cuyo nombre es Simón Natanael Alvarenga, está imputado por portación ilegal de arma de guerra luego de que una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada fuera encontrada en el vehículo en el que circulaba.

Por qué pidieron la prisión preventiva de Callejero Fino

Callejero Fino fue detenido el 30 de agosto en Villa La Ñata, Tigre, cuando circulaba en una Volkswagen Amarok que fue interceptada durante un control.

Según la investigación, durante el procedimiento los efectivos encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida. El arma tenía 12 cartuchos en el cargador y, de acuerdo con el testimonio incorporado al expediente, se encontraba en el compartimiento de la puerta del conductor.

En un primer momento, la investigación estuvo vinculada con la tenencia ilegal de un arma de guerra, pero luego de la primera indagatoria la acusación fue agravada a portación ilegal.

Ahora, tras avanzar con distintas medidas de prueba, el fiscal solicitó su procesamiento con prisión preventiva y fundamentó el planteo en el riesgo de fuga.

Qué declaró Callejero Fino sobre el arma

El cantante ya declaró en dos oportunidades durante la investigación.

Inicialmente negó que la pistola fuera suya. Sin embargo, en una posterior ampliación de su declaración incorporó otro elemento: habría explicado que circulaba armado porque recibía amenazas reiteradas que atribuyó a su exmánager, Carlos Mauricio “Mauri” Fernández.

La Justicia avanzó sobre esa denuncia y, a mediados de septiembre, ordenó la detención de Fernández por presuntas amenazas coactivas, de acuerdo con la información difundida por NA.

El primo del músico, que viajaba con él cuando ocurrió el procedimiento, recuperó la libertad después de que la investigación determinara que el arma no le pertenecía.

Ya habían rechazado la excarcelación del cantante

La defensa de Callejero Fino había intentado anteriormente conseguir su libertad mediante pedidos de excarcelación ordinaria y extraordinaria, pero ambos fueron rechazados por la jueza de Garantías de San Isidro, Mariana Schemberger.

Uno de los elementos considerados en su situación procesal es que el músico cuenta con una condena previa a seis años de prisión por robo, antecedente que también había incidido en el rechazo de uno de los pedidos de excarcelación.

De acuerdo con el artículo 189 bis del Código Penal, la imputación por portación ilegal de un arma de guerra contempla penas de prisión, aunque la eventual responsabilidad penal y cualquier pena aplicable deberán determinarse en el proceso judicial.

Con el nuevo planteo de la fiscalía, la Justicia deberá resolver ahora el pedido de prisión preventiva y definir si Callejero Fino continúa detenido mientras avanza la investigación.