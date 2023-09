Camila Lattanzio desmintió un romance con Maxi Guidici: «No me gusta que me ensucien»

Camila Lattanzio, exparticipante de Gran Hermano, rompió el silencio y aclaró que no tiene nada que ver en la separación de Maxi Guidici y Juliana Díaz. El joven atraviesa un complejo cuadro de salud, debido a una sobredosis por la cual fue internado días atrás.

“Primero antes que nada, quiero brindarle todo mi apoyo y solidaridad a Maxi y también a Juliana por la situación que están pasando, todos sabemos que es un tema delicado”, comenzó Cami en sus redes sociales.

“Y segundo me parece una bajeza total que involucren a cualquier persona sin importar las consecuencias de lo que esa persona pueda sufrir», agregó la exparticipante de GH2022.

«Yo no tengo nada que ver con la separación y las cosas no son como dicen, pero tranqui yo ya voy a contar todo bien”, aclaró Cami Lattanzio en su cuenta de Instagram.

“La salud mental es muy importante y sabemos que es un tema delicado pero a mi no me gusta que me ensucien y menos con estas cosas”, explicó mediante una historia en la red social.

«Nadie nos prepara para todo lo que estamos viviendo, por suerte y gracias a Dios tengo a mi familia que me contiene y me da amor todos los días y por eso están cuando estoy mal y me enseñaron que por estar mal no tengo por qué estar ensuciando a otros».

«Gracias a toda la gente que me apoya me tira la buena y sabe cómo soy. Los amo y ante todo respeto«, finalizó la ex GH.

Qué le pasó a Maxi Guidici, exparticipante de Gran Hermano

Maxi Guidici, exparticipante de Gran Hermano 2022, debió ser internado de urgencia. Según trascendió, el joven habría decidido consumir una sobredosis de pastillas tras confirmarse su separación de Juliana Díaz, exconcursante también del reality de Telefe.

En un parte oficial de la Policía de la Ciudad se explica que el «personal fue desplazado (…) por un masculino que habría ingerido gran cantidad de pastillas«.