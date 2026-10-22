¿Candela Arizaga está embarazada de Facundo Moyano? La inesperada respuesta que alimentó los rumores

Candela Arizaga volvió a quedar en el centro de la atención mediática por su relación con Facundo Moyano. Esta vez, la modelo despertó nuevas especulaciones después de recibir una pregunta directa sobre un posible embarazo y dar una respuesta que no confirmó ni desmintió la versión.

El episodio ocurrió este jueves 22 de octubre, cuando la influencer se presentó ante la Justicia en el marco de la causa que involucra al exdiputado y sindicalista.

Allí, además de referirse a la situación judicial que atraviesa la pareja, Arizaga habló sobre su deseo de continuar la relación y sorprendió al mencionar la posibilidad de casarse con Moyano.

Qué dijo Candela Arizaga cuando le preguntaron si está embarazada de Facundo Moyano

Las versiones sobre un supuesto embarazo comenzaron a circular durante los últimos días, aunque hasta el momento no existe una confirmación pública.

En declaraciones a los periodistas que la esperaban, Candela Arizaga fue consultada directamente sobre la posibilidad de estar esperando un hijo de Facundo Moyano.

Lejos de responder con una negativa, la modelo eligió mantener la reserva.

“No puedo responder eso”, expresó, según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA).

La frase llamó la atención porque no confirmó el rumor, pero tampoco lo desmintió.

Sin embargo, su respuesta no constituye una confirmación de embarazo y, por ahora, se trata únicamente de una versión que circula alrededor de la pareja.

Candela Arizaga y Facundo Moyano buscan que la Justicia levante la perimetral

La declaración de la influencer se produjo en un momento especialmente delicado para ambos.

Arizaga acudió a una dependencia judicial ubicada en Suipacha 152, en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de las actuaciones relacionadas con la restricción de acercamiento que pesa sobre Moyano.

La medida fue dispuesta después del episodio ocurrido a principios de agosto, que derivó en una investigación judicial por presuntos hechos de violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

Tanto la modelo como el exdiputado solicitaron que se revisen las restricciones, ya que manifestaron su intención de continuar con el vínculo sentimental.

Consultada sobre sus expectativas respecto de una posible decisión favorable, Arizaga se mostró optimista.

“Tenemos fe de que sí. Hoy estoy positiva”, aseguró.

De todas maneras, la decisión de mantener o levantar las medidas corresponde a la Justicia, independientemente de la voluntad expresada por las partes.

Qué dijo Candela Arizaga sobre su encuentro con Facundo Moyano en Madrid

Otro de los temas que surgió durante el contacto con la prensa fue el reciente viaje de la modelo a España.

Durante las últimas semanas se difundieron imágenes de Candela Arizaga y Facundo Moyano juntos en Madrid, lo que generó cuestionamientos debido a la restricción judicial vigente en Argentina.

Al ser consultada sobre ese encuentro, la influencer defendió su postura.

“No siento que burlamos nada, como se dijo”, respondió.

También rechazó las versiones que sugerían que habría recibido presiones para modificar su relato sobre los hechos investigados.

“Mi declaración siempre fue la misma”, afirmó.

La causa continúa bajo investigación y las manifestaciones de la pareja no implican que los hechos denunciados hayan quedado esclarecidos judicialmente.

Candela Arizaga sorprendió al hablar de casamiento con Facundo Moyano

Más allá de las cuestiones judiciales y de los rumores de embarazo, la modelo dejó otra declaración sobre su futuro sentimental.

Durante la conversación con los periodistas, Arizaga reconoció que le gustaría casarse con Facundo Moyano.

Sus palabras reflejaron su intención de apostar por la relación, pese a los conflictos y a la exposición pública que atravesaron durante los últimos meses.

El vínculo tuvo diferentes momentos desde agosto, incluidas versiones de separación y un posterior reencuentro en Europa.

Ahora, mientras ambos esperan una definición sobre las restricciones judiciales, la posibilidad de un embarazo volvió a instalarse como tema de conversación.

Por el momento, Candela Arizaga no confirmó que esté esperando un hijo. Su respuesta ante la prensa dejó abierta la incógnita, pero no hay información verificada que permita afirmar que está embarazada de Facundo Moyano.