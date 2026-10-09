Facundo Moyano y Candela Arizaga confirmaron su reconciliación en España: las fotos, el regalo y la polémica judicial

Facundo Moyano y Candela Arizaga volvieron a apostar al amor y decidieron hacerlo público desde España. Después de semanas de polémicas y versiones sobre su relación, el exdiputado y la influencer compartieron una serie de fotografías románticas con las que confirmaron su reconciliación, mientras en Argentina continúa una investigación judicial que involucra al dirigente.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la pareja se reencontró en Madrid y eligió las redes sociales para mostrar que sigue unida. Las publicaciones incluyeron mensajes de amor, fotografías abrazados y un regalo especial que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Sin embargo, el regreso de la pareja a la exposición pública también reavivó la controversia por la prohibición de acercamiento y comunicación que pesa sobre Moyano en territorio argentino, en el marco de una causa que investiga presuntos hechos de violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

Facundo Moyano y Candela Arizaga, juntos en España: las fotos que confirmaron la reconciliación

Después de mantener un perfil más reservado durante las últimas semanas, Facundo Moyano decidió compartir una producción de fotos junto a Candela Arizaga.

En las imágenes, ambos aparecen sonrientes, abrazados y disfrutando de su estadía en Europa. Una de las postales los muestra muy cerca de darse un beso, con el mar de fondo.

El exdiputado acompañó la publicación con una declaración romántica: “Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte”, una frase con la que dejó en claro su intención de continuar la relación.

La influencer no tardó en responder. “Qué hombre hermoso que tengo, te amo mucho, Theriancito”, escribió, sumándose a las demostraciones públicas de afecto.

Además, compartió un video con distintos momentos de la pareja, una manera de confirmar que el vínculo continúa pese a los conflictos que atravesaron en los últimos meses.

El romántico regalo de Facundo Moyano a Candela Arizaga que llamó la atención

Entre las fotografías que difundieron, hubo un detalle que no pasó inadvertido: Moyano le regaló una joya a Candela Arizaga.

En una de las imágenes se observa un collar presentado en una caja de terciopelo, mientras que en otras postales la influencer aparece luciendo el accesorio.

El obsequio se convirtió en otro símbolo de la reconciliación y acompañó las declaraciones románticas que ambos publicaron en Instagram.

La pareja también decidió restringir los comentarios en la publicación compartida, en medio de la repercusión que generó su reencuentro.

Candela Arizaga rompió el silencio sobre la restricción judicial

Más allá de las imágenes románticas, Candela Arizaga publicó un fuerte descargo en sus historias de Instagram para referirse a la situación judicial que atraviesan.

La influencer aseguró que desde hace dos meses no puede encontrarse con su pareja en Argentina y cuestionó las versiones que circularon sobre el origen de la investigación.

“Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país”, expresó.

También sostuvo que nunca realizó la denuncia de la que se habla públicamente y cuestionó los testimonios vinculados con el episodio que dio origen a la causa.

“De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia”, afirmó.

Arizaga pidió, además, que quienes opinan sobre su situación se informen antes de realizar críticas.

Sus declaraciones representan la versión personal de la influencer y no modifican por sí mismas la situación procesal del expediente, que continúa bajo investigación.

Qué pasa con la causa judicial contra Facundo Moyano en Argentina

El reencuentro en España se produjo mientras Facundo Moyano continúa investigado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

La causa se originó a partir de un episodio ocurrido a comienzos de agosto en las inmediaciones de su departamento, ubicado en el barrio porteño de Belgrano.

Después de recuperar la libertad, el exdiputado quedó sujeto a distintas medidas judiciales, entre ellas una prohibición de acercamiento a menos de 300 metros y de comunicación con Arizaga en territorio argentino.

Según información publicada sobre el expediente, la Fiscalía especializada prevé volver a convocar a la influencer cuando regrese al país, con el objetivo de ampliar su declaración bajo condiciones de resguardo.

La investigación continúa abierta y no existe una sentencia que determine la responsabilidad penal de Moyano.

Qué dijo Facundo Moyano sobre su encuentro con Candela Arizaga en Madrid

Antes de publicar las nuevas fotografías, Moyano ya había hablado sobre su reconciliación durante una comunicación con Moria Casán.

En el programa La mañana con Moria, la conductora compartió mensajes del dirigente en los que explicaba que ambos querían continuar su relación.

“Queremos estar juntos. Estamos enamorados y contentos, nos sentimos libres”, expresó el exdiputado, según relató Casán.

Moyano también sostuvo que, desde su interpretación, el encuentro en España no implicaba incumplir la medida judicial porque la restricción no tendría alcance fuera de Argentina.

Esa afirmación corresponde a la postura del dirigente y no equivale a una resolución judicial que haya levantado la prohibición vigente en el país.

Una reconciliación pública en medio de un conflicto que sigue abierto

Las nuevas fotografías de Facundo Moyano y Candela Arizaga confirman que ambos decidieron continuar su relación y mostrarse juntos nuevamente.

La pareja aprovecha su estadía en España para compartir salidas, paseos y momentos cotidianos, mientras mantiene su intención de sostener el vínculo.

Pero detrás de las imágenes románticas permanece una causa judicial que todavía no fue resuelta.

Por ahora, la reconciliación quedó expuesta en las redes sociales, mientras que la situación legal de Moyano seguirá dependiendo de las decisiones de la Justicia argentina.