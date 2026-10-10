Candela Arizaga reveló qué quiere hacer con Facundo Moyano tras su reconciliación en Madrid

Candela Arizaga y Facundo Moyano volvieron a quedar en el centro de la escena mediática, pero esta vez por una declaración que sorprendió a sus seguidores. Después de confirmar su reconciliación y mostrarse juntos en Madrid, la influencer habló sobre la posibilidad de dar un paso más en la relación y reveló que le gustaría casarse con el exdiputado.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Arizaga respondió una pregunta de la periodista Sofía Ubeda a través de Instagram y dejó en claro sus intenciones. Cuando le consultaron si tenía ganas de casarse, la joven contestó: “Con él, TODO”, una frase que rápidamente volvió a poner el foco sobre la pareja.

La declaración se produjo mientras ambos permanecen en España, en medio de la controversia judicial que los involucra en Argentina.

Candela Arizaga quiere casarse con Facundo Moyano: la declaración que sorprendió

La influencer decidió compartir públicamente sus sentimientos después de varios días de publicaciones románticas junto a Facundo Moyano.

Durante su estadía en Madrid, la pareja difundió fotografías y videos en los que se los ve compartiendo distintos momentos de su viaje.

En una de las publicaciones, Moyano acompañó las imágenes con una declaración de amor: “Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte”.

Por su parte, Candela respondió con un mensaje igualmente afectuoso: “Qué hombre hermoso que tengo, te amo mucho, Theriancito”.

Además, compartió en sus historias de Instagram un video con distintos recuerdos de la relación, dejando en evidencia su intención de mostrarse nuevamente junto al exdiputado.

Ahora, sus palabras sobre un posible casamiento alimentaron las especulaciones sobre el futuro de la pareja, aunque hasta el momento no existe un compromiso matrimonial anunciado oficialmente.

Facundo Moyano y Candela Arizaga: el reencuentro en Madrid en medio de la causa judicial

La reconciliación de Facundo Moyano y Candela Arizaga se conoció después de que trascendieran imágenes de ambos compartiendo una salida en Madrid.

El reencuentro generó repercusión porque en Argentina continúa vigente una restricción judicial de acercamiento dictada en el marco de una investigación por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

La causa se originó a partir de un episodio ocurrido en agosto en el barrio porteño de Belgrano, que derivó en la detención del exdiputado.

Pese a esa situación, ambos volvieron a manifestar públicamente su intención de continuar con la relación.

Moyano también había hablado con Moria Casán, a quien le aseguró que estaban enamorados y que deseaban permanecer juntos. En esa conversación sostuvo que, según su interpretación, la medida de restricción no regía fuera de Argentina.

Sin embargo, el reencuentro y las declaraciones de la pareja no implican que la medida judicial haya sido levantada ni que la investigación esté cerrada.

El descargo de Candela Arizaga sobre la restricción judicial

Además de compartir mensajes románticos, Candela Arizaga realizó un fuerte descargo en sus redes sociales sobre la situación que atraviesa con Moyano.

La influencer expresó su malestar por las restricciones que afectan el vínculo en Argentina y cuestionó las versiones que circularon sobre el expediente.

“Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país”, manifestó.

También sostuvo que nunca realizó una denuncia contra él y cuestionó las declaraciones atribuidas a los testigos del episodio investigado.

Sus afirmaciones representan su posición personal frente al caso y no modifican por sí mismas las medidas dispuestas por la Justicia.

¿Habrá casamiento entre Candela Arizaga y Facundo Moyano?

Por ahora, no hay fecha de boda ni anuncio formal de compromiso, pero la influencer dejó en claro que contempla la posibilidad de casarse con Moyano.

La declaración marca un nuevo capítulo en una relación que durante los últimos meses estuvo atravesada por distanciamientos, versiones de crisis, un reencuentro en Europa y una investigación judicial todavía en curso.

Mientras ambos continúan compartiendo imágenes de su estadía en España, la frase de Candela Arizaga volvió a despertar interrogantes sobre el futuro de la pareja.