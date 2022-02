Chiche Gelblung viaja a Ucrania: «No me da miedo»

Desde hace unos días, el mundo está en vilo por la invasión de Rusia en Ucrania. Los ojos de todos están puestos allí. En ese contexto, se conoció que el periodista Chiche Gelblung viajará a Ucrania para cubrir el conflicto.

“Yo cubrí muchas guerras. Estuve dos veces en Vietnam, estuve en Biafra, en la Guerra de los Seis Días. No me da miedo«, sostuvo el periodista de 78 años.

Sobre los posibles peligros, manifestó:

«Creo que es parte de nuestro trabajo. Pero no es que no le tenga miedo a la muerte, yo le tengo miedo como cualquier persona, la verdad es que siempre pensás que no te va a pasar nada”, señaló durante una entrevista a Crónica HD, señal para la cual hará la cobertura.

También durante la nota dejó su visión de lo que ocurre en Europa. “Este es un conflicto al viejo estilo, de un país que invade a otro, no se ha dado en mucho tiempo”, analizó.

Recordó que no hay casi antecedentes recientes de países que invaden. «Lo último fue el avance del nazismo. Después, obviamente, tenés la intervención de Estados Unidos en Irak, en Afganistán, de donde salieron humillados. Rusia salió humillada de Afganistán también”, contextualizó.

Además anticipó su itinerario para llegar al sitio donde se desarrollan las acciones bélicas. Contó que primero irá a París y después a Varsovia, capital de Polonia, desde donde espera poder llegar a Ucrania a través de alguna de sus fronteras. “Tener pasaporte argentino ayuda bastante en este tipo de circunstancias”, aseguró.