Chloé Bello acusó a Matías Martin de maltratarla durante una entrevista y el conductor respondió

La modelo cuestionó el trato que recibió en el programa radial Todo Pasa y vinculó los comentarios con una invitación personal que, según su versión, había rechazado. Martin negó que hubiera intentado seducirla y dijo que tienen una buena relación.

Chloé Bello publicó un descargo en sus redes sociales después de participar en el ciclo de Urbana Play. Según relató, durante la entrevista recibió comentarios y provocaciones que sintió como un intento de ridiculizarla. La Nación informó que Bello relacionó lo ocurrido con una invitación personal que había rechazado y que Matías Martin negó esa interpretación.

El descargo de Chloé Bello tras su paso por Todo Pasa

La modelo contó que vivió una situación incómoda durante su participación en el programa conducido por Martin. En una publicación de Instagram, sostuvo que algunos comentarios que escuchó al aire le hicieron sentir que buscaban dejarla mal parada.

También planteó que lo sucedido podía estar vinculado con una invitación personal que, según su versión, había rechazado. Bello cuestionó que una situación de ese tipo se trasladara al ámbito profesional y señaló que ese trato hacia las mujeres no debería naturalizarse.

Qué respondió Matías Martin a la acusación

Consultado por el tema, Martin dijo que no vivió el encuentro de la misma manera. Aseguró que tiene buena relación con Bello y que, según su percepción, ella se había sentido cómoda durante la entrevista.

El conductor también negó que la invitación que compartió con la modelo hubiera tenido una intención romántica. Explicó que se encontraron en otras ocasiones y que compartieron comidas con amigos.

Cómo fue la entrevista de Chloé Bello

La participación de Bello en Todo Pasa volvió a poner en escena su historia con Gustavo Cerati, con quien estuvo en pareja en 2010. La modelo ya había hablado en entrevistas anteriores sobre el vínculo con el músico y sobre el impacto que tuvo el ACV que sufrió durante una gira.

Tras su publicación, el tema generó repercusión en programas de espectáculos y redes sociales. Por ahora, las versiones de Bello y Martin sobre lo ocurrido durante y después de la entrevista son distintas.