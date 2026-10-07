Zaira Nara y Jakob Von Plessen volvieron después de cuatro años: quién confirmó la reconciliación

Zaira Nara y Jakob Von Plessen decidieron darse una nueva oportunidad después de varios años distanciados. La confirmación llegó desde el círculo más íntimo de la modelo y revelaron cómo fue el vínculo entre ambos durante el tiempo que estuvieron separados.

Después de varias señales y rumores sobre un posible acercamiento, Zaira Nara y Jakob Von Plessen volvieron a estar juntos. La modelo y el empresario retomaron su relación luego de cuatro años separados y de haber mantenido durante ese tiempo un vínculo cercano como padres.

Según informó Ciudad Magazine, la reconciliación fue confirmada por Nora Colosimo, mamá de Zaira, durante su participación en LAM. La versión había surgido al aire a partir de una información de Karina Iavícoli y Colosimo decidió comunicarse directamente con su hija antes de hablar públicamente: contó que Zaira le dio autorización para confirmar la noticia.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen volvieron: qué dijo Nora Colosimo

La mamá de Zaira se mostró especialmente contenta por la nueva oportunidad que decidió darse la pareja y destacó la manera en la que ambos lograron relacionarse incluso después de la ruptura.

“Siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho”, aseguró Colosimo, quien además remarcó que la separación nunca significó una ruptura del núcleo familiar.

Zaira y Jakob son padres de dos hijos y, pese al final de su relación sentimental en 2022, mantuvieron un buen vínculo durante los años que estuvieron separados. “La familia nunca se rompió porque son muy buenos padres”, explicó Nora.

Por el momento, hay un dato sobre esta nueva etapa que permanece reservado: si decidieron o no volver a convivir. Cuando le preguntaron al respecto en LAM, Colosimo prefirió no brindar más precisiones.

Las señales que anticiparon la reconciliación

El acercamiento entre Zaira y Jakob había generado especulaciones desde hacía un tiempo. En junio, por ejemplo, la modelo compartió por el Día del Padre una publicación dedicada a su expareja y lo definió como “el papá de nuestro equipo”, un gesto que volvió a mostrar la buena relación que mantenían.

La historia de amor entre ambos comenzó en 2015 y atravesó diferentes etapas hasta que anunciaron su separación en septiembre de 2022. Después de cuatro años siguiendo caminos sentimentales separados, decidieron ahora apostar nuevamente por la pareja.