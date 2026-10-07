Joaquín Levinton habló tras conocerse los audios de su denunciante: “Puede ser muy peligroso”

Joaquín Levinton se refirió a los mensajes de voz atribuidos a la mujer que lo denunció por abuso sexual, en los que se escuchan amenazas contra el músico. El líder de Turf aseguró que primero concentrará sus esfuerzos en defenderse ante la Justicia y luego evaluará qué medidas tomar.

La causa que involucra a Joaquín Levinton sumó un nuevo capítulo después de la difusión de una serie de audios atribuidos a Paula, la mujer que lo denunció por abuso sexual. En las grabaciones que trascendieron públicamente se escuchan fuertes amenazas contra el cantante, mientras la investigación judicial continúa en curso.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, Levinton decidió pronunciarse después de que los audios tomaran estado público. El músico sostuvo que su prioridad será responder a la denuncia en su contra y que recién después analizará si inicia otras acciones. “Voy a defenderme primero por la denuncia que tengo ahora”, señaló.

Joaquín Levinton habló de los audios: “Estoy siendo acosado hace muchos años”

El líder de Turf insistió en la versión que viene sosteniendo desde que se conoció la denuncia: aseguró que es víctima de acoso desde hace años y afirmó que cuenta con abundante material que respaldaría su relato.

“Yo ya dije que estoy siendo acosado de verdad desde hace muchos años y que ese acoso no es un chiste”, expresó el músico. Y agregó, en referencia a las grabaciones que salieron a la luz: “Se habrán dado cuenta de que puede ser muy peligroso esto”.

Levinton también aseguró que recopiló durante años capturas de pantalla y audios, material que, según indicó, ya fue presentado ante la Justicia.

“Primero me voy a defender y aclarar la denuncia que esta mujer hizo y cuidar mi integridad física. Las pruebas están en la Justicia”, sostuvo.

Qué dicen los audios que se conocieron

En las últimas horas trascendieron al menos tres mensajes de voz atribuidos a Paula. En uno de ellos amenaza con denunciar y matar al músico y, en otro, hace una referencia a John Lennon. Según diferentes medios, estas grabaciones serán incorporadas como elementos en el expediente.

Levinton afirmó además que existe otra persona conocida públicamente que habría atravesado una situación similar con la denunciante y que podría declarar como testigo. No reveló su identidad.

La denunciante de Joaquín Levinton también habló de los audios

Por su parte, Paula se refirió públicamente a las grabaciones durante una conversación con Yanina Latorre. Reconoció que los mensajes muestran una situación extrema de su parte, aunque sostuvo su denuncia contra el cantante y manifestó que quiere que sus acusaciones sean investigadas por la Justicia.

La mujer también cuestionó el material presentado por Levinton y afirmó que las conversaciones difundidas no mostrarían el contexto completo del vínculo. De esta manera, ambas partes mantienen versiones contrapuestas, mientras será la Justicia la encargada de analizar las denuncias y las pruebas incorporadas al expediente.