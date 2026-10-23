Daniel Osvaldo recibió el alta tras casi un mes internado y reapareció con una foto que emocionó a sus seguidores

Después de 28 días de internación y una dura batalla por su salud, Daniel Osvaldo finalmente pudo regresar a su casa. El exfutbolista, de 40 años, recibió el alta médica este jueves 22 de octubre, luego de atravesar una grave infección que afectó su pulmón derecho y lo obligó a pasar por distintas intervenciones quirúrgicas. Su recuperación trajo alivio a familiares, amigos y seguidores que acompañaron con preocupación su evolución.

Según informó PrimiciasYa, a pocas horas de abandonar el hospital, Osvaldo decidió compartir su primera imagen desde su hogar. Sentado en un sillón, sonriente y con un cuadro de Diego Maradona detrás suyo, el exdelantero de Boca Juniors mostró una postal muy diferente a la de las últimas semanas, cuando su estado de salud había generado una fuerte preocupación.

La primera foto de Daniel Osvaldo tras recibir el alta: el detalle que llamó la atención

La imagen apareció en las historias de Instagram del exfutbolista y rápidamente se convirtió en una señal alentadora para quienes siguieron de cerca su internación.

Osvaldo se mostró relajado, sentado en el living de su casa y con una sonrisa, después de permanecer casi un mes bajo estrictos cuidados médicos. Aunque se encuentra más delgado como consecuencia del delicado cuadro que atravesó, su reaparición reflejó el alivio de haber superado la etapa más crítica.

Pero hubo otro detalle que no pasó inadvertido: eligió acompañar la fotografía con la canción «I’m Going Home», de Ten Years After. Una elección que pareció resumir el significado de ese momento, después de varias semanas lejos de su hogar.

La publicación también permitió ver que el exjugador mantiene intacta su admiración por Diego Maradona, cuya imagen ocupa un lugar destacado en su casa.

Qué le pasó a Daniel Osvaldo y por qué estuvo casi un mes internado

El problema de salud comenzó a fines de septiembre, cuando Osvaldo presentó síntomas que inicialmente confundió con un cuadro gripal y dolores musculares.

Sin embargo, su estado se agravó y el 24 de septiembre debió ser internado de urgencia en el Hospital Municipal de Llavallol.

Los estudios detectaron una infección pulmonar complicada con un derrame pleural derecho, es decir, una acumulación de líquido en el espacio que rodea el pulmón.

Lo más sorprendente fue el posible origen del problema. Según explicó el propio exfutbolista, todo habría comenzado por una caries dental que no recibió tratamiento a tiempo. La infección avanzó hasta comprometer seriamente su sistema respiratorio.

La gravedad del cuadro obligó a los médicos a intervenirlo quirúrgicamente para limpiar la zona afectada y drenar el material infeccioso acumulado.

Durante su internación, Osvaldo pasó por terapia intensiva y posteriormente por terapia intermedia. También continuó su tratamiento en el Hospital del Bicentenario de Monte Grande.

Cómo sigue la salud de Daniel Osvaldo y qué pasará con sus shows

Aunque ya recibió el alta, Daniel Osvaldo deberá continuar su recuperación en su casa, con reposo y controles médicos para seguir de cerca su evolución.

El episodio también tendrá consecuencias en su actividad artística. Después de dejar el fútbol profesional, Osvaldo se dedicó a la música, una de sus grandes pasiones.

Sin embargo, la presentación que tenía prevista para el 31 de octubre en Café Berlín quedó suspendida, mientras espera recuperar completamente sus fuerzas.

Por ahora, su prioridad será descansar y completar el tratamiento indicado por los profesionales que lo atendieron.

Después de casi un mes de incertidumbre, operaciones y momentos difíciles, el exfutbolista eligió celebrar su regreso con una imagen sencilla: una sonrisa, música y la tranquilidad de estar nuevamente en casa.