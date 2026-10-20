De qué murió Antonio Grimau: la enfermedad pulmonar que padecía y los detalles de sus últimos días

La muerte de Antonio Grimau, uno de los grandes galanes de la televisión argentina, generó conmoción en el mundo del espectáculo. El actor falleció a los 82 años y, después de que se conociera la noticia, comenzaron a trascender detalles sobre la enfermedad pulmonar que padecía y la internación que atravesó durante sus últimos días.

Según informó TN Show, información que también recuperó PrimiciasYa de A24, Grimau murió el lunes 19 de octubre, cerca de las 23, aunque su fallecimiento fue comunicado públicamente durante la mañana del martes 20. El artista permanecía internado desde el jueves en el Hospital María Ferrer de Buenos Aires, especializado en enfermedades respiratorias.

Qué enfermedad tenía Antonio Grimau y qué se sabe sobre su muerte

Antonio Grimau padecía una enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID), una afección que compromete el funcionamiento de los pulmones y puede provocar dificultades respiratorias.

El actor atravesaba este problema de salud cuando debió ser hospitalizado, apenas unos días antes de su fallecimiento.

Sin embargo, hasta el momento no se difundió una confirmación médica sobre la causa inmediata de su muerte. Por ese motivo, no es posible asegurar que la enfermedad pulmonar haya sido la causa directa del fallecimiento.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la noticia y lo despidió con un mensaje en el que destacó su extensa trayectoria artística.

Qué es la enfermedad pulmonar intersticial difusa que padecía Antonio Grimau

La enfermedad pulmonar intersticial difusa, conocida por sus siglas EPID, no es una única patología, sino un conjunto de trastornos que afectan los tejidos de los pulmones.

Estas enfermedades pueden provocar inflamación y cicatrización del tejido que rodea los alvéolos, las pequeñas estructuras encargadas de permitir el intercambio de oxígeno.

Cuando ese tejido se vuelve más rígido, los pulmones pueden tener dificultades para expandirse correctamente y para transferir oxígeno a la sangre.

Entre los síntomas más frecuentes aparecen la falta de aire, la tos seca persistente y el cansancio.

La evolución depende del tipo específico de enfermedad, su gravedad y la respuesta de cada paciente al tratamiento.

En el caso de Grimau, no se dieron a conocer detalles médicos suficientes para establecer qué variante de EPID padecía ni qué complicaciones pudo haber presentado durante su última internación.

El grave cuadro de coronavirus que Antonio Grimau había sufrido en 2021

La salud respiratoria del actor ya había atravesado un momento crítico cinco años antes.

En 2021, Antonio Grimau contrajo coronavirus y desarrolló una neumonía bilateral que lo mantuvo internado durante casi dos meses.

Su estado fue tan delicado que necesitó asistencia respiratoria y posteriormente debió afrontar una prolongada rehabilitación.

En entrevistas realizadas después de recibir el alta, contó que había perdido 22 kilos durante la internación y que la falta de fuerza muscular le había provocado dificultades para caminar.

El actor reconoció que aquella experiencia lo había enfrentado con la posibilidad de morir.

«Estoy vivo de milagro», expresó al recordar el difícil momento.

Después de superar la enfermedad, realizó varios meses de kinesiología para recuperar su movilidad y volver a desarrollar sus actividades habituales.

No existe información médica confirmada que permita vincular aquel episodio de coronavirus con la enfermedad pulmonar que padecía en 2026.

Antonio Grimau había regresado al teatro después de sus problemas de salud

A pesar de las complicaciones que atravesó, Grimau consiguió retomar su carrera y continuar trabajando.

En 2026 formó parte de la obra Vamo’ los pibes, junto a Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro, en el Multiteatro de Buenos Aires.

Fue una de sus últimas participaciones artísticas después de más de seis décadas de trayectoria en televisión, cine y teatro.

El actor había alcanzado una enorme popularidad con novelas como Trampa para un soñador, Dos a quererse y Soy gitano. También fue reconocido por su interpretación de Sandro en la miniserie Sandro de América, papel por el que recibió un premio Martín Fierro.

Su muerte, a los 82 años, deja una extensa trayectoria artística y también el recuerdo de un hombre que había logrado regresar a los escenarios después de atravesar una grave enfermedad.

Mientras se conocen nuevos detalles sobre sus últimos días, la información confirmada indica que Grimau padecía una afección pulmonar crónica y que permaneció internado desde el jueves anterior a su fallecimiento. La causa médica exacta de su muerte todavía no fue informada oficialmente.