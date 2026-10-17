Cómo será el último adiós a Fernando Confessore, meteorólogo de TN que murió a los 58 años

El reconocido meteorólogo murió en su domicilio en Versalles, Buenos Aires. La familia compartió detalles sobre la despedida de su ser querido (Foto: TN)

El periodismo nacional y la comunidad televisiva se encuentran conmocionados tras la repentina partida del meteorólogo y periodista Fernando Confessore, quien dejó una huella imborrable en la pantalla chica argentina.

Su fallecimiento, ocurrido a los 58 años en su domicilio del barrio porteño de Versalles, generó una inmediata ola de muestras de afecto y profundos homenajes en las redes sociales por parte de colegas y seguidores.

La noticia impactó de lleno en los distintos canales donde desarrolló su extensa y respetada trayectoria, transformándolo en un referente indiscutido de la información climática cotidiana. Sus seres queridos comenzaron a coordinar las últimas despedidas para honrar su memoria y acompañar a la familia en este difícil momento.

La carrera de Confessore se caracterizó por un riguroso respaldo científico y técnico que cimentó su autoridad en la divulgación de los fenómenos climáticos nacionales.

Quién fue Fernando Confessore, meteorólogo que murió a los 58 años

Fernando Confessore se convirtió en uno de los rostros más reconocidos y queridos de la meteorología en la televisión argentina, destacándose durante años en la pantalla de TN y El Trece gracias a sus informes diarios sobre el clima.

Su vocación nació de manera inesperada tras una fuerte tormenta en su juventud, un acontecimiento que marcó el rumbo de su carrera profesional y lo llevó a formarse con rigor y pasión en su especialidad.

Murió Fernando Confessore, a los 58 años.-

A lo largo de su trayectoria, su calidez humana, su permanente disponibilidad y su profundo conocimiento técnico le valieron el cariño incondicional tanto de sus colegas como de las miles de personas que seguían sus transmisiones cada día.

Su última aparición al aire había ocurrido apenas unas horas antes de su trágica partida, donde dejó una frase cargada de simbolismo que hoy sus compañeros recuerdan con profunda emoción.

Cómo será el último adiós a Fernando Confessore

Tras el profundo impacto que causó su fallecimiento en el medio televisivo y en sus seres queridos, su círculo íntimo difundió la información oficial sobre las exequias para brindar un espacio de despedida. El velatorio se llevará a cabo este sábado 17 de octubre en la tradicional casa velatoria Zuccotti, situada en la avenida Córdoba 5080, en la Ciudad de Buenos Aires.

Los familiares, amigos y seguidores que deseen acercarse a rendirle homenaje podrán hacerlo en la Sala A, ubicada en el primer piso del establecimiento, en el horario de 8:00 a 14:00.

Una vez finalizada la ceremonia de despedida en el lugar, el cortejo fúnebre se trasladará hacia el Cementerio de la Chacarita, donde sus restos serán inhumados. En medio del dolor por su pérdida, su familia eligió recordarlo con un conmovedor mensaje que sintetiza el sentimiento de quienes lo rodearon: “Con amor eterno, te despedimos. Vivirás siempre en nuestro recuerdo”.