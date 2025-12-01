Desde la Patagonia: Marcos Ginocchio de GH reapareció con su hermana y revolucionó las redes

El exparticipante Marcos Ginocchio, reconocido por su victoria en la edición de Gran Hermano 2022 – 2023, volvió a la escena pública digital después de casi tres meses de inactividad. El joven compartió imágenes desde Bariloche junto a su hermana Valentina, desatando una fuerte repercusión entre sus seguidores. Esta aparición marca su regreso a las plataformas sociales.

Desde Bariloche, Marcos Ginocchio y su hermana Valentina deslumbran en redes sociales tras su reaparición

Las fotografías, difundidas por Valentina Ginocchio, capturan a ambos disfrutando de las orillas de un lago patagónico, en un entorno de paisajes cordilleranos característicos de la región. Las postales reflejan la complicidad de los hermanos y la naturalidad del momento, que rápidamente capturó la atención de los usuarios en línea.

Una de las imágenes muestra a Valentina posando sobre rocas con un conjunto de dos piezas, mientras que en otra, Marcos aparece sin remera y con gorra, abrazando a su hermana. Valentina Ginocchio acompañó la publicación con un mensaje que decía: «Terminando nuestra visita al sur, fugaz pero qué hermosura todo», indicando un viaje breve pero significativo.

Fuerte impacto en las redes por el regreso de Marcos Ginocchio

La prolongada ausencia de Marcos Ginocchio en sus perfiles había generado una gran expectativa. Tras la publicación de las imágenes desde la Patagonia, los comentarios se multiplicaron velozmente, elogiando la presencia y el regreso del mediático salteño. Miles de usuarios celebraron su vuelta a las plataformas.

Entre las reacciones predominaron mensajes que destacaban la belleza física de los hermanos, así como sus valores y educación. Las muestras de cariño y orgullo por la dupla fueron una constante en la plataforma, consolidando el impacto de su reaparición desde el sur del país.