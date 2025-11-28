La reacción imperdible de Mario Pergolini al escuchar a Valeria Lynch y Mariano Martínez con un “viejo blues”

Valeria Lynch y Mariano Martínez sorprendieron a todos en Otro Día Perdido con una interpretación que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del ciclo. En la última emisión, la pareja se unió para cantar un “viejo blues” cargado de emoción, pero quien terminó robándose la escena fue Mario Pergolini, sin decir una sola palabra.

Mientras Lynch y Martínez desplegaban una versión potente junto a la banda del programa, las cámaras captaron al conductor disfrutando cada compás. Fiel a su estilo, Pergolini dejó que la música hablara por sí sola: no intervino, no acotó, no rompió la magia. Simplemente se dedicó a escuchar, asentir y sonreír, convirtiéndose en el espectador más privilegiado del estudio.

Pergolini, música en estado puro

Su vínculo con el rock y el blues es histórico, y en esta oportunidad volvió a hacerse evidente. Con la sensibilidad de alguien que conoce el género desde adentro, Pergolini entendió el momento: cuando la música emociona, el silencio del conductor potencia el show.

La escena dejó un mensaje claro para los fans del programa: a veces, la mejor reacción es dejar que la música fluya. Y Pergolini, esta vez, fue el mejor ejemplo.

Con información de El Trece