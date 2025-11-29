Internaron a Rocío Marengo a semanas de dar a luz: el último parte de su estado

A pocas semanas de convertirse en madre por primera vez, la mediática Rocío Marengo fue internada en las últimas horas tras realizarse un chequeo de rutina.

Según informó la periodista Paula Varela en Intrusos (América TV), la rubia se encuentra recuperándose favorablemente, acompañada de su pareja Eduardo Fort y algunas amigas.

Rocío fue internada por chequeos en la semana 33: evolución, controles y el acompañamiento de su pareja

“Me comuniqué con ella para ver cómo era su estado de salud. Nos trajo tranquilidad, me cuenta que está de 33 semanas, que ya el bebé pesa 2,450kg, que está enorme, que es un buen peso. Que fue a un chequeo con el obstetra y vieron como algunas cositas que les preocuparon, entonces prefirieron dejarla internada”, contó.

Rocío se encuentra internada en la clínica Otamendi.

“Ya hace 48 horas que está internada y todo da bien”, informó Varela.

“Está con Eduardo (su pareja) que la está acompañando al pie del cañón, también varias amigas, así que me dice que se le está pasando rápido, que es primeriza, que obviamente se asusta, pero está tranquila porque todo está yendo bien y ya está cursando la semana 33, que uno ya empieza a tener como cierta tranquilidad”, agregó.