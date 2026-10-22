Donato de Santis salió a defender a Maru Botana en MasterChef Celebrity y sorprendió con su respuesta

En medio de las críticas a Maru Botana por su manera de probar los platos en MasterChef Celebrity, Donato de Santis rompió el silencio. El histórico jurado del reality de Telefe respaldó a su reemplazante y dejó una contundente reflexión sobre las comparaciones que circulan en las redes sociales.

La polémica por la participación de Maru Botana en MasterChef Celebrity sumó una nueva voz, y no fue una cualquiera. Donato de Santis, quien durante años integró el jurado del reality gastronómico de Telefe, decidió opinar sobre los cuestionamientos que recibe la cocinera por su particular manera de degustar las preparaciones.

Desde su llegada al programa que conduce Wanda Nara, Botana quedó bajo la lupa de los televidentes. En las redes sociales comenzaron a circular videos y memes en los que se cuestiona que pruebe porciones demasiado pequeñas o que no llegue a degustar todos los ingredientes de los platos.

En medio de esas comparaciones, muchos usuarios recordaron la manera en que Donato evaluaba las preparaciones, generalmente con bocados más abundantes.

Sin embargo, el chef italiano no se sumó a las críticas y eligió defender a su colega.

Qué dijo Donato de Santis sobre las críticas a Maru Botana en MasterChef Celebrity

Consultado por la polémica en una entrevista televisiva, Donato de Santis dejó en claro que no comparte los cuestionamientos hacia su reemplazante.

“Yo la veo bien. Hay vehemencia en las redes, pero creo que hay que entender que todos somos diferentes”, expresó.

El cocinero consideró que cada integrante del jurado tiene su propia personalidad y que no corresponde exigirle a Maru Botana que reproduzca la manera en que él trabajaba.

“Cada uno se mueve acorde a sus gustos y hace las cosas a su modo, lo cual es bueno porque, si no, serían todos los programas iguales”, agregó.

De esta manera, Donato buscó poner un límite a las comparaciones que surgieron desde el comienzo de la nueva temporada.

“Yo soy yo y ella es ella”: la frase de Donato que llamó la atención

Cuando le preguntaron específicamente por las diferencias entre su manera de probar la comida y la de Maru Botana, el exjurado fue todavía más claro.

“Yo soy yo y ella es ella. No puedo transformarla, hay que aceptar cómo es, entender que cada uno es distinto”, sostuvo.

Su respuesta llamó la atención porque, lejos de aprovechar las críticas para destacar su propio paso por el programa, eligió respaldar a la cocinera que ocupa su lugar.

Donato también cuestionó la forma en que algunos fragmentos del reality se viralizan fuera de contexto.

“Veo clips que lamentablemente muestran otras cosas, que no es la parte de la examinación del plato, pero no soy yo el que deba calificar a los que califican”, señaló.

Así, el chef evitó juzgar el desempeño de Botana y defendió la posibilidad de que cada profesional tenga su propio estilo.

Por qué Maru Botana recibe críticas por su manera de probar los platos

La controversia comenzó cuando distintos usuarios de las redes sociales observaron que Maru Botana suele probar cantidades muy pequeñas de las preparaciones que presentan los participantes.

En algunos videos se la ve separar ingredientes, revisar el interior de los platos o llevarse bocados mínimos a la boca antes de realizar sus devoluciones.

Las imágenes generaron comentarios y comparaciones con Damián Betular y Germán Martitegui, sus compañeros de jurado, quienes habitualmente degustan diferentes componentes de cada preparación.

Incluso hubo espectadores que cuestionaron si Botana realmente probaba todos los platos antes de evaluarlos.

La polémica creció después de que se viralizaran escenas en las que algunos usuarios interpretaron que la cocinera apenas había probado una hamburguesa.

Sin embargo, Maru aseguró que su manera de degustar responde a una costumbre personal y no a una falta de interés por las preparaciones.

La respuesta de Maru Botana: “Yo como muy poquito, como un pajarito”

Antes de las declaraciones de Donato, la propia Maru Botana había sido consultada sobre los cuestionamientos durante una entrevista con Sálvese Quien Pueda (SQP), de América TV.

La cocinera aseguró que no sigue los comentarios que circulan en las redes sociales porque está concentrada en sus compromisos laborales.

“Ni idea, no miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y todas mis ocupaciones”, respondió.

Cuando le mencionaron los memes sobre su manera de probar la comida, explicó con naturalidad:

“Yo como muy poquito, como un pajarito”.

Además, defendió su experiencia profesional y sostuvo que no necesita consumir grandes cantidades para evaluar una preparación.

“No necesito comer tanto. Hace más de 30 años que cocino y sé cuándo las cosas están ricas, bien, mal”, afirmó.

Sus palabras no terminaron con el debate, pero permitieron conocer su postura frente a una de las principales críticas que recibe desde su incorporación al reality.

Por qué Donato de Santis dejó MasterChef Celebrity y qué relación tiene con Maru Botana

La salida de Donato de Santis fue uno de los cambios más importantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

Después de años compartiendo el jurado con Germán Martitegui y Damián Betular, el chef decidió cerrar esa etapa para dedicarse a otros proyectos profesionales y disponer de más tiempo para su vida personal.

Su reemplazo quedó en manos de Maru Botana, una colega con la que mantiene una relación de amistad desde hace muchos años.

De hecho, cuando se confirmó su incorporación, Donato le dedicó un mensaje público de apoyo y celebró que fuera ella quien ocupara su lugar.

La cocinera también respondió con afecto y reconoció la importancia que tuvo su compañero en la historia del programa.

Ahora, frente a las críticas, Donato volvió a demostrar esa cercanía.

Mientras las comparaciones continúan en las redes sociales, el histórico jurado dejó una postura clara: Maru Botana no tiene por qué imitarlo para encontrar su propio lugar en MasterChef Celebrity.