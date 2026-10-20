Maru Botana respondió a las críticas por cómo prueba los platos en MasterChef Celebrity: «Como como un pajarito»

Maru Botana respondió a las críticas por cómo prueba los platos en MasterChef Celebrity.

Desde que comenzó el reality, Maru Botana es objeto de comentarios y memes por la forma en que prueba las preparaciones de los participantes. En medio de la repercusión, la cocinera aseguró que no está al tanto de las críticas y explicó que sus múltiples compromisos laborales le dejan poco tiempo libre.

Qué dijo Maru Botana sobre las críticas en redes sociales

En diálogo con el móvil de SQP (América), Botana sostuvo que no sigue las publicaciones sobre ella ni los memes que circulan en internet.

«Ni idea, no miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y todas mis ocupaciones, así que no miro nada», afirmó.

Cuando el cronista le mencionó que se había viralizado una imagen en la que supuestamente fingía comer una hamburguesa, la cocinera respondió con ironía: «Yo como muy poquito, como un pajarito».

Consultada sobre si le molestaban los cuestionamientos, lo negó y defendió su experiencia profesional. «No necesito comer tanto. Hace más de 30 años que cocino y sé cuándo las cosas están ricas, bien, mal…», expresó.

Ante la insistencia del notero sobre los memes, Botana volvió a remarcar que no tiene tiempo para seguir las repercusiones en redes sociales. «Tengo siete hijos, programas, ocho locales», sentenció.

La frase de Damián Betular que generó repercusiones

La polémica sumó un nuevo capítulo este miércoles, durante una emisión de MasterChef Celebrity, cuando Damián Betular hizo un comentario que varios usuarios interpretaron como una indirecta hacia su compañera.

El momento ocurrió mientras el pastelero evaluaba los cupcakes preparados por Elizabeth «La Negra» Vernaci. Betular decidió probar la preparación completa, incluso la parte que no había salido bien.

«Lo quemado no lo pruebes, Dami, por favor te lo pido», le advirtió la locutora. Sin embargo, el jurado defendió su decisión: «Hay que comer todo», respondió. Luego agregó: «Para eso me pagan».

El fragmento se viralizó en la red social X, donde los usuarios debatieron sobre sus palabras y las vincularon con las críticas que recibe Botana por probar porciones muy pequeñas de los platos.

Aunque Betular no mencionó directamente a su compañera, su comentario alimentó las interpretaciones en redes sociales sobre la polémica que rodea a la cocinera desde el inicio del programa.