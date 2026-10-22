MasterChef Celebrity volvió a arrasar en el rating: cuánto midió el programa de Wanda Nara y qué pasó con la competencia

MasterChef Celebrity 2026 volvió a demostrar su fortaleza en el rating de la televisión argentina. El reality gastronómico conducido por Wanda Nara se ubicó nuevamente al frente de las mediciones de la televisión abierta durante la noche del miércoles 21 de octubre, con registros que llegaron a los 11,9 puntos de audiencia.

Después de una jornada en la que el fútbol había concentrado buena parte de la atención de los televidentes, el certamen de Telefe recuperó protagonismo en el horario central y volvió a superar a sus competidores.

Según informó La 100, el programa alcanzó picos de 11,9 puntos durante una emisión marcada por nuevos desafíos culinarios y decisiones del jurado que comenzaron a definir el futuro de los participantes.

Cuánto midió MasterChef Celebrity este miércoles 21 de octubre

La nueva gala de MasterChef Celebrity consiguió mantenerse entre las propuestas más elegidas por los televidentes argentinos.

Durante la emisión, el programa alcanzó picos de 11,9 puntos de rating, una cifra que le permitió liderar su franja entre los canales de aire.

El resultado volvió a posicionar al reality como una de las principales apuestas de Telefe para el horario central.

La competencia gastronómica, que combina figuras del espectáculo, desafíos de cocina y devoluciones del jurado, continúa despertando interés entre los espectadores.

Wanda Nara, al frente de la conducción, volvió a acompañar a los participantes en una gala donde cada preparación resultó importante para continuar en carrera.

MasterChef Celebrity: qué pasó en la gala que lideró el rating

Además de las mediciones de audiencia, la emisión del miércoles estuvo marcada por una nueva prueba gastronómica.

Los participantes debieron preparar un plato de inspiración asiática, utilizando una salsa asignada como parte del desafío.

La consigna puso a prueba su creatividad y su capacidad para combinar sabores, técnicas e ingredientes que no todos manejaban con la misma facilidad.

Las devoluciones del jurado fueron determinantes para establecer quiénes lograban avanzar en la competencia y quiénes debían continuar luchando por su permanencia.

El objetivo era conseguir un lugar en el balcón y evitar la instancia de última chance, una de las etapas más exigentes del certamen.

Wanda Nara y MasterChef Celebrity mantienen el liderazgo de Telefe

Los resultados del miércoles volvieron a confirmar el buen desempeño del programa dentro de la televisión abierta.

Con picos de 11,9 puntos, MasterChef Celebrity logró sostener la atención del público y marcar una diferencia frente a las propuestas de otros canales.

El formato se consolidó como uno de los contenidos más fuertes de la programación nocturna de Telefe, especialmente por la combinación de competencia, humor y situaciones inesperadas entre los famosos.

Mientras los participantes continúan enfrentándose a desafíos cada vez más exigentes, el reality de Wanda Nara mantiene su protagonismo en la pelea por el rating, en una temporada que todavía tiene varias eliminaciones por delante.