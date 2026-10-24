El conmovedor mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras recibir un premio histórico: “Orgullosos de vos”

Lionel Messi vivió uno de los momentos más especiales de su carrera y Antonela Roccuzzo volvió a demostrarle su amor y admiración. El capitán argentino fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un reconocimiento internacional que celebra no solo sus logros dentro de la cancha, sino también sus valores y su compromiso solidario. En ese contexto, su esposa le dedicó unas palabras que emocionaron a sus seguidores.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, la empresaria compartió en Instagram una serie de fotografías junto al futbolista durante su visita a Oviedo, España, donde se realizó la ceremonia de premiación. La publicación, que rápidamente superó los 600 mil me gusta, reflejó el orgullo de Antonela por el nuevo logro de su marido.

El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi que conmovió a todos

En la previa de la ceremonia del viernes 23 de octubre, Antonela decidió expresar públicamente lo que significaba este reconocimiento para su familia.

Lejos de destacar únicamente los títulos y récords que Messi acumuló a lo largo de su carrera, la rosarina puso el foco en la persona que hay detrás del futbolista.

“Qué emoción verte recibir el Premio Princesa de Asturias @leomessi”, escribió en el comienzo de su dedicatoria.

Luego, agregó: “Un reconocimiento a tu increíble trayectoria, pero también a tus valores y a la persona que sos. Orgullosos de vos siempre. Te amamos ❤️”.

Las palabras estuvieron acompañadas por distintas postales de la pareja durante su estadía en España, donde ambos se mostraron sonrientes y elegantes.

El gesto despertó una enorme repercusión entre sus seguidores, que celebraron el reconocimiento al campeón del mundo y destacaron la relación que mantiene con Antonela.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo brillaron en España

La pareja llegó a Oviedo el jueves 22 de octubre para participar de las actividades organizadas por la Fundación Princesa de Asturias.

Durante su estadía, Messi y Antonela fueron recibidos por numerosos fanáticos que se acercaron para saludarlos, pedir fotografías y conseguir autógrafos del futbolista.

La empresaria también llamó la atención por su elección de vestuario. Para una de sus primeras apariciones públicas en la ciudad española, apostó por un look completamente negro, integrado por un pantalón de vestir, una prenda superior del mismo tono y accesorios elegantes.

Messi, por su parte, eligió un traje oscuro con finas rayas y una camisa negra, en sintonía con el estilo de su esposa.

Además, ambos participaron de los encuentros vinculados con la premiación y compartieron una cena con el rey Felipe VI y la reina Letizia.

Por qué Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias 2026

La ceremonia se realizó en el Teatro Campoamor de Oviedo, uno de los escenarios más emblemáticos de los Premios Princesa de Asturias.

El jurado distinguió a Lionel Messi por su extraordinaria trayectoria deportiva, su constancia y su compromiso con el juego colectivo.

Pero el reconocimiento también puso en valor su participación en iniciativas solidarias relacionadas con el acceso a la educación y la salud de niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.

Como parte de la distinción, el futbolista recibió una escultura creada por Joan Miró, un diploma, una insignia conmemorativa y una dotación económica de 50.000 euros.

A sus 39 años, Messi sumó así otro reconocimiento internacional a una carrera que incluye el título mundial conseguido con la Selección Argentina en Qatar 2022 y numerosos trofeos individuales y colectivos.

Sin embargo, en medio de tantos premios, la dedicatoria de Antonela Roccuzzo dejó en claro que para su familia el mayor orgullo no está solamente en sus conquistas deportivas, sino también en sus valores personales.