«El corazón destrozado»: el sentido mensaje de Georgina Barbarossa por la muerte de Marcelo Trepat

El actor y cantante Marcelo Trepat murió este sábado. Uno de los mensajes más sentidos fue el de su amiga Georgina Barbarossa. Ambos compartieron proyectos televisivos y teatrales.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices fue quien comunicó el fallecimiento del artista nacido en Pergamino.

El mensaje de Georgina Barbarossa por la muerte de Marcelo Trepat

“Marce de mi alma, hermano de la vida, no puedo creer estar escribiendo esto, tengo el corazón destrozado, Marce querido”, expresó la conductora.

Y añadió: “Te voy a volver a elegir en esta y en todas las vidas para que estemos juntitos. Te voy a extrañar, pero te tengo conmigo”, escribió.

“En cada plantita, en cada flor de Giardino estás. Siempre, siempre”, agregó.

En otro tramo, dijo: «Gracias, gracias, gracias, gracias y siempre GRACIAS por estar conmigo, con mis hijos en tantos momentos. Gracias por las risas y los abrazos y por estar siempre para mí”, indicó Barbarossa.

Quién era Marcelo Trepat, el amigo de Georgina Barbarossa

Trepat fue reconocido por su participación en grandes producciones teatrales. Durante su adolescencia formó parte del grupo dirigido por Jorge Sharry y tuvo sus primeras experiencias escénicas junto al Grupo 84, surgido de Juventud de Teatro. En 1991 integró el elenco original de Drácula, el musical.

A lo largo de su carrera, participó en reconocidas producciones del género, como Mi bella dama, junto a Paola Krum, Víctor Laplace, Pepe Soriano y Aída Luz; El violinista en el tejado, con Pepe Soriano y Rita Cortese; y Zorba, en la que compartió escenario con Raúl Lavié, entre otros, consignó Noticias Argentinas.

Su recorrido artístico también incluyó trabajos destinados al público infantil, como La familia Frankenstein, Doña Disparate y Bambuco, de María Elena Walsh, y Mi bello dragón, de Enrique Pinti.

En 2008, después de finalizar su participación en Cabaret, Trepat decidió instalarse definitivamente en Villa Giardino.