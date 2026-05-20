Estilo campestre, con pileta y vistas soñadas: así es la casa de Georgina Barbarossa en Córdoba

La actriz y conductora Georgina Barbarossa, nominada a Mejor Conducción Femenina en los Premios Martín Fierro 2026, encontró en las sierras cordobesas un lugar especial para desconectarse de la rutina y descansar lejos del ritmo de Buenos Aires. El lugar elegido por Georgina Barbarossa, y que considera su verdadero refugio, es una propiedad ubicada en Villa Giardino, rodeada de naturaleza, árboles y paisajes serranos.

Según lo publicado en Radio Mitre, la vivienda fue construida junto a su esposo, Miguel “El Vasco” Lecuna, fallecido en 2001, y hoy conserva un enorme valor emocional para la conductora.

El refugio serrano que Georgina Barbarossa comparte con su familia

La actriz bautizó la propiedad como “El Refugio Giardino”, un espacio pensado originalmente para disfrutar en pareja durante la jubilación y que hoy se transformó en uno de sus lugares favoritos para descansar.

“Esta es la cabaña grande, la que hicimos con El Vasco. Decíamos que cuando fuésemos viejitos nos íbamos a venir a vivir acá”, recordó emocionada en distintas entrevistas televisivas.

La casa está emplazada en un terreno de más de una hectárea y combina un fuerte estilo rústico y campestre, con materiales cálidos y ambientes pensados para la tranquilidad.

Madera, piedra y enormes ventanales: cómo es la decoración

En el interior predominan las maderas naturales, tanto en pisos como en muebles y techos. Uno de los puntos más llamativos es la gran chimenea de piedra, que se convierte en el centro visual del living y aporta un aire cálido y acogedor.

Además, los ambientes cuentan con grandes ventanales y cortinas claras que permiten el ingreso de luz natural y conectan constantemente con el paisaje verde del exterior.

La distribución prioriza la comodidad y la funcionalidad, con espacios amplios preparados para recibir amigos, familia y futuras visitas de sus nietos.

Parque, pileta y jacuzzi con vista a las sierras

El exterior es uno de los grandes protagonistas de la propiedad. La casa cuenta con un enorme parque arbolado, senderos naturales y una extensa huerta.

También tiene una pileta grande, jacuzzi con deck de madera, reposeras y sombrillas, todo pensado para disfrutar del aire libre y las vistas privilegiadas de las sierras cordobesas.

Las imágenes que trascendieron muestran rincones diseñados para el descanso, en un entorno donde predominan la calma y la conexión con la naturaleza.

La otra cabaña que Georgina alquila en verano

Además de la vivienda principal, Georgina Barbarossa posee una segunda cabaña dentro del mismo predio, que suele alquilar durante la temporada de verano.

El resto del año, la actriz aprovecha escapadas cortas para desconectarse del ritmo de Buenos Aires y refugiarse en Córdoba, un lugar que conserva intacto el recuerdo de los proyectos y sueños compartidos junto a su esposo.

Un lugar cargado de recuerdos y tranquilidad

Lejos del ruido porteño, la casa en Villa Giardino funciona como un espacio atravesado por la memoria familiar y el contacto con la naturaleza.

Entre árboles, vistas serranas y ambientes cálidos, Georgina Barbarossa mantiene vivo el proyecto que construyó junto a El Vasco y que todavía hoy sigue siendo su lugar elegido para bajar el ritmo y reencontrarse con la tranquilidad.