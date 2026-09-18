Luisa Albinoni defendió a Jorge Porcel tras las acusaciones y apuntó contra sus colegas: “Me chupa un huevo”

La actriz salió al cruce luego de que Georgina Barbarossa recordara los malos tratos que habría sufrido por parte del histórico capocómico. Albinoni habló de su relación con Porcel, reconoció que con los años “se degeneró” y lanzó fuertes críticas contra otras figuras del espectáculo.

Luisa Albinoni salió en defensa de Jorge Porcel, quien fue su pareja durante varios años, luego de que resurgieran testimonios sobre presuntos episodios de acoso y malos tratos protagonizados por el recordado humorista.

La polémica tomó fuerza después de que Georgina Barbarossa recordara públicamente situaciones que, según relató, vivió trabajando junto al capocómico. Al referirse a Porcel, la actriz utilizó una durísima expresión: “Que Dios lo tenga en un tacho de mierda y no lo largue”.

Albinoni cuestionó que se vuelva a hablar del tema y relacionó la discusión con las repercusiones generadas alrededor de la serie de Moria Casán.

“Revuelven mierda y todo deviene de la serie de Moria. Siempre hubo quejas contra el Gordo”, sostuvo. Y agregó: “La gente habla de acuerdo con cómo le fue en el viaje. Todos se cuelgan de las tetas de Moria, es muy conveniente, da producto”.

Luisa Albinoni habló de su relación con Jorge Porcel

Consultada sobre si Porcel había sido uno de los grandes amores de su vida, Albinoni respondió afirmativamente y recordó que mantuvieron una relación entre 1978 y 1983.

Sin embargo, al diferenciar su propia experiencia de los relatos posteriores de otras actrices, sorprendió con una particular definición sobre el humorista.

“Georgina habló del 87. Estuve con el Gordo desde el 78 hasta el 83. Sí, después se degeneró. ¿Qué querés que te diga? Es un hombre como cualquier otro”, expresó.

La actriz aclaró que no pretendía desacreditar lo relatado por Barbarossa. “Lo de Georgina me parece genial que lo haya dicho”, señaló y sostuvo que habla con su propia hija sobre la importancia de defenderse frente a situaciones de acoso.

La fuerte acusación de Albinoni sobre otros humoristas

En otro tramo de sus declaraciones, Albinoni deslizó que Jorge Porcel no habría sido el único humorista de aquella época señalado por comportamientos inapropiados.

“Hay que hablar de otros humoristas, flacos, no gordos, que también acosaban”, lanzó, aunque evitó mencionar nombres.

Ante la insistencia para que identificara a quién se refería, se negó: “No ensucio a nadie, no soy como las demás”.

También pidió que se investiguen comportamientos actuales en lugar de concentrarse únicamente en figuras que ya murieron. “¿Por qué se tienen que agarrar de las bolas de un muerto? Déjenlo en paz”, reclamó.

Luisa Albinoni apuntó contra sus compañeras

La actriz fue todavía más contundente cuando habló sobre otras mujeres del ambiente artístico que hicieron públicas experiencias vinculadas con aquellos años.

Albinoni sostuvo que en el mundo del espectáculo existían situaciones muy diferentes y aseguró que también había mujeres que ingresaban a los camarines buscando obtener beneficios profesionales.

“Hay de todo. Los muchachos no son siempre los soretes de la historia”, manifestó.

Finalmente, ante las diferencias entre su recuerdo de Porcel y los testimonios de otras actrices, Albinoni cerró con una frase tajante: “Me chupa un huevo lo que digan mis compañeras, me importa solo lo que digo yo”.