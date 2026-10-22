El guiño de Nati Jota a un futbolista de Boca que molestó a varios hinchas en las redes 

La influencer elogió a uno de los jugadores después de la clasificación del Xeneize contra Vasco da Gama.

Nati Jota volvió a generar repercusiones en las redes sociales con un mensaje dedicado a un jugador Boca Juniors tras la clasificación del Xeneize a la final de la Copa Sudamericana. “¡Rivales no enemigos, felicitaciones Boca!”, escribió la influencer, que es fanática de River, en su cuenta de X.

El tuit, más que un guiño futbolero, era un sugerente elogio al futbolista Marco Pellegrino, defensor del equipo de la ribera, quien en la imagen del posteo aparece sin camiseta y con el torso al descubierto.

La frase de la conductora de Olga abrió una discusión en las redes. A pesar de que algunos festejaron el cumplido, no faltaron hinchas del Xeneize que cuestionaron la actitud.

“Alejate de él”, “Dejalo en paz”, “Salí de acá”, “Nati, no da. No sabés su situación”, “No es por acá” y “Rajá de acá” fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas en la red social.

Quién es Marco Pellegrino

Marco Pellegrino es un futbolista argentino nacido el 18 de julio de 2002 en la Ciudad de Buenos Aires. Juega como defensor central, mide 1,84 metros y se destaca por su perfil zurdo.

Se formó en las divisiones inferiores de Platense, club en el que debutó profesionalmente en 2023. Ese mismo año dio el salto al fútbol europeo al incorporarse al Milan de Italia. Durante su etapa en el exterior también pasó por Salernitana, mientras que luego regresó al fútbol argentino para jugar en Independiente y Huracán.

En junio de 2025 se incorporó a Boca Juniors, que adquirió su pase al Milan y firmó un contrato hasta junio de 2029. Su debut con la camiseta xeneize se produjo el 24 de junio de ese año, en el empate 1-1 frente a Auckland City por el Mundial de Clubes.