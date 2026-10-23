El profundo dolor de Soledad Pastorutti por la salud de su papá: “Ya no sabe quién soy yo”

Soledad Pastorutti atraviesa uno de los momentos más sensibles de su vida personal. La cantante, que celebra sus 30 años de trayectoria con el lanzamiento de un nuevo disco, habló públicamente sobre el delicado estado de salud de su papá, Omar Pastorutti, quien fue una figura fundamental en sus comienzos artísticos. Conmovida, reveló que el deterioro cognitivo que padece avanzó hasta el punto de que ya no logra reconocerla.

En una entrevista con Marcelo Bonelli en el programa Nuestra mañana, de Radio Mitre, cuyas declaraciones fueron recogidas por TN, la artista de Arequito compartió una confesión dolorosa: “Mi viejo ya no sabe quién es ni sabe quién soy yo”. La frase dejó al descubierto una realidad familiar que Soledad atraviesa desde hace aproximadamente cinco años y sobre la que hasta ahora había mantenido cierta reserva.

Soledad Pastorutti habló de la enfermedad de su papá y reveló cómo cambió su vida

Acostumbrada a mostrarse fuerte y enérgica sobre los escenarios, La Sole reconoció que aceptar lo que estaba sucediendo con su padre fue un proceso largo y emocionalmente desgastante.

La cantante contó que la situación llegó a afectarla profundamente, incluso en su trabajo. Hubo momentos en los que se quedó sin voz por la angustia, aunque debía continuar con sus compromisos profesionales.

Omar Pastorutti fue mucho más que un acompañante en los comienzos de su carrera. Mecánico de profesión, se convirtió en uno de los principales impulsores del sueño musical de sus hijas, Soledad y Natalia.

Desde los primeros festivales hasta la consolidación de La Sole como una de las artistas más populares del folclore argentino, su papá estuvo presente en cada paso.

En la entrevista, la cantante recordó que fue él quien compró sus primeros 5.000 discos para evitar que se rescindiera su contrato discográfico. También se encargaba de venderlos en estaciones de servicio y conciertos, además de desempeñarse como su representante.

“Él me hizo La Sole”, resumió la artista al recordar todo lo que su padre hizo para que pudiera desarrollar su carrera.

La conmovedora reacción del papá de Soledad Pastorutti al escuchar la canción que le dedicó

En su nuevo álbum, Vale la pena, la cantante incluyó “Mi refugio”, una canción especialmente dedicada a Omar, en la que recupera los recuerdos, las enseñanzas y el amor que recibió durante toda su vida.

Sin embargo, grabarla fue una de las experiencias más difíciles que atravesó en un estudio.

Soledad contó que no pudo interpretarla de corrido porque la emoción la desbordaba. Por ese motivo, tuvo que registrar la canción frase por frase, haciendo pausas para poder continuar.

Finalmente, decidió conservar aquella primera grabación, sin intentar repetirla.

El momento más conmovedor llegó cuando le hizo escuchar la canción a su papá. Aunque Omar ya no logra reconocerla de manera habitual, su reacción fue inesperada.

Durante la presentación del disco, la artista relató que su padre lloró al escucharla y que hubo un detalle que la emocionó especialmente: reconoció su voz.

Ese pequeño gesto tuvo un enorme significado para Soledad, porque le permitió recuperar, aunque fuera por un instante, una conexión con el hombre que la acompañó desde sus primeros pasos en la música.

El agradecimiento de La Sole a su papá: el hombre que le dio libertad para cumplir sus sueños

Al hablar de Omar, la cantante destacó que siempre fue un padre presente, que confió en sus dos hijas y que nunca intentó imponerles un camino.

“Es un tipo que me puso alas y me dio la libertad de volar por donde quisiera”, expresó con emoción.

También reconoció que le produce tristeza pensar en todo lo que su papá podría estar disfrutando hoy junto a su familia, después de tantos años de esfuerzo y sacrificio.

La enfermedad modificó profundamente la dinámica familiar, pero no borró el lugar que Omar ocupa en la historia de Soledad.

La artista explicó que decidió hacer pública esta situación porque sentía la necesidad de agradecerle todo lo que había hecho por ella, incluso si actualmente él no puede comprender por completo el homenaje.

“Vale la pena”, el disco más personal de Soledad Pastorutti

El lanzamiento de ** Vale la pena coincide con los 30 años de carrera de la cantante**, una etapa en la que eligió mirar hacia atrás y recuperar las experiencias que marcaron su vida.

El álbum incluye diez canciones nuevas y tiene un fuerte componente autobiográfico. Entre ellas, Mi refugio ocupa un lugar especial porque representa el vínculo con su papá y el agradecimiento por el camino recorrido.

Para Soledad, la música se convirtió en una forma de expresar aquello que resulta difícil poner en palabras.

Mientras continúa celebrando tres décadas sobre los escenarios, La Sole enfrenta una realidad familiar dolorosa, pero también encuentra en sus canciones una manera de mantener vivos los recuerdos y el amor por su padre.