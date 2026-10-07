La Sole en el partido de despedida de Messi: de dónde es el poncho que usó y que se robó todas las miradas

Anoche, el Estadio Monumental fue el escenario de una despedida conmovedora e histórica para Lionel Messi. Entre lágrimas, aplausos y un estadio colmado de emoción, Soledad Pastorutti se alzó con su voz para interpretar «Brindis», el himno popular que ya forma parte de todos los argentinos y del propio capitán. En ese momento, hubo un detalle de estilo y arraigo cultural que acaparó todas las miradas.

Pero más allá de la potencia interpretativa y del inolvidable abrazo final con el 10, el imponente poncho que lució sobre el escenario estuvo en boca de todos.

La prenda que acompañó a La Sole en esta noche tan especial tiene una historia muy particular y un origen bien federal. Se trata del «poncho bandera», una joya textil artesanal de Rua Chaky confeccionada por las manos de los artesanos Graciela Carrasco y Ramón Baigorría.

Según aseguraron los creadores en un video en su cuenta de instagram, «hay al menos uno en cada continente». Y en cuanto al proceso expusieron: «del azul al celeste se hace con indigo añil y el sol se bordó y lo teñimos con la piel de la cebolla común, que da ese amarillo».

Se trata de una pieza que tarda entre 15 y 20 días en terminarse. En este caso, había llegado a las manos de la artista en julio pasado, cuando fue recibida con honores durante su presentación en la emblemática Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en Catamarca.

La Sole eligió este abrigo cargado de simbolismo, textura y colores patrios para una de las noches más trascendentales de la historia argentina.