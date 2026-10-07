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Moda y Belleza

La Sole en el partido de despedida de Messi: de dónde es el poncho que usó y que se robó todas las miradas

Durante la emotiva despedida del 10, la artista brilló con una imponente prenda.

Redacción

Por Redacción

Soledad Pastoruti en el partido de despedida de Messi.

Soledad Pastoruti en el partido de despedida de Messi.

Anoche, el Estadio Monumental fue el escenario de una despedida conmovedora e histórica para Lionel Messi. Entre lágrimas, aplausos y un estadio colmado de emoción, Soledad Pastorutti se alzó con su voz para interpretar «Brindis», el himno popular que ya forma parte de todos los argentinos y del propio capitán. En ese momento, hubo un detalle de estilo y arraigo cultural que acaparó todas las miradas.

Pero más allá de la potencia interpretativa y del inolvidable abrazo final con el 10, el imponente poncho que lució sobre el escenario estuvo en boca de todos.

La prenda que acompañó a La Sole en esta noche tan especial tiene una historia muy particular y un origen bien federal. Se trata del «poncho bandera», una joya textil artesanal de Rua Chaky confeccionada por las manos de los artesanos Graciela Carrasco y Ramón Baigorría.

Según aseguraron los creadores en un video en su cuenta de instagram, «hay al menos uno en cada continente». Y en cuanto al proceso expusieron: «del azul al celeste se hace con indigo añil y el sol se bordó y lo teñimos con la piel de la cebolla común, que da ese amarillo».

Se trata de una pieza que tarda entre 15 y 20 días en terminarse. En este caso, había llegado a las manos de la artista en julio pasado, cuando fue recibida con honores durante su presentación en la emblemática Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en Catamarca.

La Sole eligió este abrigo cargado de simbolismo, textura y colores patrios para una de las noches más trascendentales de la historia argentina.


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Anoche, el Estadio Monumental fue el escenario de una despedida conmovedora e histórica para Lionel Messi. Entre lágrimas, aplausos y un estadio colmado de emoción, Soledad Pastorutti se alzó con su voz para interpretar "Brindis", el himno popular que ya forma parte de todos los argentinos y del propio capitán. En ese momento, hubo un detalle de estilo y arraigo cultural que acaparó todas las miradas.

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