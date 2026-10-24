Elina Costantini vive un calvario por las amenazas de muerte: la decisión que tomó y el conflicto que la rodea

Elina Costantini atraviesa un momento de enorme preocupación. La esposa del empresario Eduardo Costantini reveló que recibe amenazas desde hace varios meses y que la situación la obligó a modificar su vida cotidiana. Ante el temor por su seguridad y la de su familia, decidió comenzar a circular acompañada por personal de custodia.

La modelo y periodista habló públicamente sobre lo que está viviendo durante una entrevista con Puro Show (eltrece). Según publicó Ciudad Magazine, Costantini reconoció que los episodios se repitieron en distintas oportunidades y explicó que, aunque todavía no realizó una denuncia formal, no descarta recurrir a la Justicia si la situación continúa.

Elina Costantini rompió el silencio sobre las amenazas que recibe

La empresaria sorprendió al revelar que las intimidaciones no comenzaron recientemente, sino que forman parte de una situación que se prolonga desde hace meses.

Durante su encuentro con la prensa, explicó que decidió reforzar las medidas de protección para poder continuar con sus actividades habituales.

“Esto viene pasando hace muchos meses y la verdad que no lo quiero seguir fomentando”, aseguró.

La esposa de Eduardo Costantini también confirmó que ahora cuenta con seguridad privada para resguardar su integridad y la de su entorno más cercano.

El temor, según relató, no se limita únicamente a su persona. En declaraciones al programa DDM, de América TV, también afirmó que las amenazas de muerte alcanzaron a integrantes de su familia.

La situación generó preocupación porque, de acuerdo con su testimonio, las intimidaciones fueron reiteradas y la llevaron a adoptar medidas de seguridad que antes no necesitaba.

Por qué Elina Costantini todavía no denunció las amenazas

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su decisión de no identificar públicamente a quienes estarían detrás de los episodios.

Consultada sobre el origen de las amenazas, Costantini evitó mencionar nombres y explicó que prefiere manejar la situación con cautela.

“No lo puedo decir, porque si lo tuviera que decir lo tengo que denunciar”, sostuvo.

También aclaró que está evaluando cómo avanzar y que, si los hechos continúan, podría presentar una denuncia ante la Justicia.

La periodista remarcó que decidió hablar públicamente como una manera de protegerse y evitar que las situaciones se repitan.

“Fueron varias veces, varias ocasiones, hace muchos meses”, afirmó.

En ese sentido, consideró que hacer visible lo que está atravesando puede funcionar como una forma de resguardo, aunque prefirió mantener en reserva los detalles más delicados.

Qué dijo Elina Costantini sobre el conflicto con la exesposa de Eduardo Costantini

Las declaraciones se produjeron en medio de la disputa judicial que involucra a Eduardo Costantini y su exesposa, María Teresa Costantini, por el uso del apellido familiar.

Durante la entrevista, Elina fue consultada sobre esa controversia, que adquirió repercusión mediática en las últimas semanas.

Sin embargo, evitó profundizar en el conflicto y aseguró que existen cuestiones judiciales que le impiden hablar libremente.

“No puedo hablar porque la jueza nunca habló, ni mi marido tampoco, la otra parte sí”, explicó.

También hizo referencia a la intervención de la Justicia en cuestiones vinculadas con la protección de su familia y pidió que se respete la intimidad de los involucrados.

En el programa Puro Show, algunos panelistas especularon sobre una posible relación entre las amenazas denunciadas por Elina y el conflicto familiar. Sin embargo, Costantini no identificó públicamente a los presuntos responsables y no existe información judicial confirmada que permita vincular ambos hechos.

La decisión de Elina Costantini para recuperar la tranquilidad

Mientras analiza los pasos legales que podría seguir, Elina Costantini decidió priorizar su seguridad y continuar con sus actividades acompañada por personal de custodia.

La empresaria dejó en claro que no pretende profundizar públicamente en el conflicto, pero considera necesario advertir sobre lo que está viviendo.

Su principal preocupación es proteger a su familia y evitar que las intimidaciones continúen.

Por el momento, no trascendieron denuncias judiciales formalizadas por estos episodios ni información oficial sobre la identidad de quienes habrían realizado las amenazas.

La situación permanece abierta y la esposa de Eduardo Costantini no descarta recurrir a la Justicia si vuelve a sentirse amenazada.