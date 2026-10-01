La madre de Elina Costantini rompió el silencio: distanciamiento familiar y un dolor que la angustia

Claudia, la mamá de Elina Costantini, habló sobre la relación que mantiene actualmente con su hija y reveló la angustia que atraviesa por el poco contacto familiar. También cuestionó algunos detalles que la modelo contó públicamente sobre su adolescencia.

Elina Costantini volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una situación estrictamente familiar. Claudia, su madre, habló sobre el distanciamiento que existiría entre ambas y expresó su dolor por el vínculo que mantiene actualmente con su hija.

Los detalles fueron revelados por Karina Iavícoli en LAM, luego de mantener una conversación con Claudia. Según contó la periodista y reprodujo PrimiciasYa, la mujer estaría especialmente angustiada porque tiene poco contacto con su nieta Khalo, la hija de Elina y Eduardo Costantini.

Qué dijo la madre de Elina Costantini sobre la relación con su hija

Iavícoli explicó que conoce desde hace años a Claudia y aseguró que contó con su autorización para hacer pública parte de la conversación.

Uno de los puntos que generó diferencias tiene que ver con el relato de Elina sobre su adolescencia y sus primeros años lejos de su familia.

La modelo había contado que se independizó a los 15 años. Sin embargo, de acuerdo con la versión transmitida por su madre, habría sido a los 19 cuando se trasladó a Buenos Aires para estudiar, acompañada por Claudia.

La mujer también recordó las dificultades que atravesó luego de separarse del padre de Elina. Según relató Iavícoli, Claudia debió trabajar intensamente para sostener económicamente su casa, afrontar deudas y pagar una hipoteca.

La madre reconoció que esa situación pudo haber provocado que Elina sintiera que no recibía suficiente atención durante aquellos años, aunque rechazó la idea de que su hija hubiera atravesado una infancia marcada por grandes carencias.

La angustia de Claudia por su nieta

Más allá de las diferencias sobre el pasado, el punto que más afecta actualmente a Claudia sería la distancia con su hija y su nieta.

Según contó Iavícoli, la mujer está “muy triste” y atraviesa lo que describió como “un calvario”. La periodista aseguró además que Claudia habla con cariño de Elina y que su deseo es recuperar el vínculo familiar.

“Ella ama a su hija y llora en silencio”, resumió Iavícoli al referirse a la situación que atraviesa la mujer.

De acuerdo con su relato, Claudia tampoco comprendería por qué Elina se habría distanciado de ella y de su hermano, mientras que su entorno más cercano intenta acompañarla en medio de la situación.

Por el momento, Elina Costantini no respondió públicamente a estas declaraciones de su madre. La versión conocida corresponde al relato de Claudia difundido por Karina Iavícoli en LAM y reproducido este miércoles por PrimiciasYa.